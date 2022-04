Micron verkoopt 3D XPoint-fabriek aan Texas Instruments

Micron gaat zijn fabriek in Lehi in de staat Utah verkopen aan Texas Instruments. In de fabriek werd het 3D XPoint-geheugen gemaakt, maar eerder dit jaar maakte Micron bekend hiermee te gaan stoppen. Texas Instruments koopt de fabriek voor omgerekend 759 miljoen euro.

De Lehi-fabriek wordt Texas Instruments' vierde 300mm-waferfabriek en zal door het bedrijf worden ingezet om 65nm- en 45nm-chips te maken voor TI's analog en embedded processing productcategorieën. Misschien wil TI ook andere nodes gaan maken in de fabriek. Naar verwachting is de verkoop eind dit jaar afgerond. In het begin van 2023 wil TI de eerste producten uit de Lehi-fabriek kunnen verkopen.

Texas Instruments wil volgens Micron ook het personeel van de Lehi-fabriek meenemen. Naast de 900 miljoen dollar die de directe verkoop van de fabriek oplevert, heeft de overeenkomst een 'economische waarde' van 600 miljoen dollar voor Micron vanwege gereedschappen 'en andere middelen' die met de verkoop vrijkomen. Een deel van deze middelen wordt daadwerkelijk verkocht, het restant gaat naar andere Micron-fabrieken.

Micron kondigde afgelopen maart aan de fabriek te willen verkopen. In de fabriek maakte Micron het 3D XPoint-geheugen, dat Intel gebruikte voor zijn Optane-producten. Andere klanten waren er vrijwel niet. Verdere ontwikkeling zou daardoor niet gerechtvaardigd zijn. Micron gaat in plaats daarvan meer geld investeren in de ontwikkeling van geheugenproducten die met Compute Express Link werken.