Micron waarschuwt voor dram-tekorten en prijsstijgingen

Volgens de topman van Micron, Sanjay Mehrotra, is er momenteel een ernstig tekort aan dram om aan de vraag te kunnen voldoen. Hij voorziet snelle prijsstijgingen en de tekorten houden volgens de ceo dit jaar nog aan.

De Micron-topman verwacht voor dit jaar een grote vraag naar dram bij alle markten: pc, datacenters, mobiel en automotive. Hij zei dit in een toelichting op de kwartaalcijfers, opgetekend door Seeking Alpha. De fabrikant leverde afgelopen kwartaal al recordhoeveelheden dram voor pc's en profiteerde van de grote vraag naar laptops en Chromebooks wegens thuiswerken.

Micron heeft naar eigen zeggen beperkte voorraden en het bedrijf wijst daarbij naar productieproblemen bij zijn geheugenfabriek in Taiwan, in december vorig jaar. Begin die maand vond er een stroomstoring van een uur plaats in Fab 11 bij Taoyuan City. Later die maand vond er een aardbeving plaats waardoor naast Fab 11 ook Fab 16 de productie kort moest staken.

Mehrotra noemt verder watertekorten door droogte in Taiwan, die maakten dat er verminderde waterhoeveelheden beschikbaar waren voor de dram-fabrieken. "Om de tekorten tegen te gaan, versnellen we onze pogingen om water te behouden en hebben we alternatieve bronnen van water veilig gesteld", aldus de ceo. Volgens hem zijn de watertekorten niet van impact op de dram-output, maar is er sprake van een voortdurende situatie die Micron de komende maanden in de gaten houdt.