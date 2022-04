Microns DDR4-productie is getroffen door stroomstoring

Een faciliteit van Micron in Taiwan voor de productie van dram is een uur buiten werking geweest door een stroomstoring. Het duurt volgens de fabrikant enkele dagen voor de productie weer op peil is. De impact op dram-prijzen is nog onbekend.

Micron heeft de stroomstoring tegen Taiwanese media bevestigd en daarbij gemeld dat de DRAM-fabriek in Linkou, bij Taoyuan in Taiwan, de productie binnen enkele dagen weer op het oude niveau heeft. De storing duurde een uur, waarbij de productie stil kwam te liggen. Micron is aan het inventariseren wat de impact is en wat de oorzaak van de storing was.

In de fabriek in Linkou maakt Micron DDR4 voor pc's en servers en Lpddr4. De fabriek is met maandelijks 125.000 wafers verantwoordelijk voor 8,8 procent van de wereldwijde DRAM-productie, schrijft Technews.tw op basis van informatie van onderzoeksbureau TrendForce. Micron is op zijn beurt met een marktaandeel van 25 procent de op twee na grootste geheugenfabrikant ter wereld, afgaande op cijfers van datzelfde TrendForce. Alleen Samsung en SK Hynix hebben een groter marktaandeel.

Wat de eventuele impact op de prijzen voor DRAM zijn, is nog niet bekend. Relatief korte productieproblemen kunnen de prijzen op de volatiele spotmarkt voor DRAM flink opdrijven als deze bijvoorbeeld gepaard gaan met een verwachte toename van de vraag. De spotprijzen voor DRAM stijgen wel, is te zien bij TrendForce, maar de invloed van Microns productieproblemen daarbij is onduidelijk.