BioWare-topman en producent van Dragon Age verlaten studio

Casey Hudson, de general manager van BioWare verlaat de studio. Hij stapt zelf op en zegt dat te doen om plaats te maken voor een 'nieuwe generatie'. Mark Darrah, de producent van de Dragon Age-games, kondigt tegelijkertijd zijn vertrek aan.

Hudson schrijft over zijn vertrek op het blog van BioWare en stelt dat het 'een goede tijd is voor verandering', zowel voor hem zelf als voor de studio. Hudson zegt dat hij de behoefte heeft aan iets nieuws en dat hij zijn creatieve passie meer tot uiting wil brengen in persoonlijk werk.

BioWare heeft nog geen nieuwe general manager aangesteld. Gary McKay, die nu senior director of development operations is bij de studio, neemt de rol tijdelijk over, terwijl moederbedrijf EA zoekt naar een opvolger. Mike Gamble, eerder producent bij Mass Effect: Andromeda en Anthem, krijgt de leiding over de lopende Mass Effect-projecten.

Mark Darrah verlaat BioWare tegelijkertijd met Hudson. Hij werkte sinds de jaren 90 bij de studio en was verantwoordelijk voor Dragon Age-games. Een duidelijke reden voor zijn vertrek geeft hij niet en hij weet ook nog niet wat hij nu gaat doen. Christian Dailey, die eerder bij Blizzard werkte, neemt de rol van executive producer voor Dragon Age over van Darrah.

EA bedankt de twee BioWare-veteranen in een blogpost. De uitgever zegt dat de twee zelf besloten hebben om iets anders te gaan doen en dat te respecteren. Hudson en Darrah werkten beiden zo'n twintig jaar bij BioWare. Hudson was onder andere verantwoordelijk voor de eerste drie Mass Effect-games. Hij verliet de studio in 2014 en ging toen aan de slag bij Microsoft aan Xbox- en HoloLens-projecten, maar in 2017 keerde hij weer terug bij BioWare.

BioWare werkt onder andere aan Dragon Age 4 en toonde daarvan eerder deze beelden.