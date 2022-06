BioWare kondigt remaster Mass Effect Trilogy aan en werkt aan nieuwe game

BioWare heeft Mass Effect Legendary Edition aangekondigd. Het gaat om een remaster van Mass Effect Trilogy, ofwel de eerste drie delen van de scifi-rpg. Ook werkt de studio aan een nieuwe game in de Mass Effect-serie, maar daarover is nog niets bekend.

BioWare laat nog geen gameplaybeelden zien van de Mass Effect-remasters, maar toont wel een kort teaserfilmpje. In de aankondiging schrijft de studio dat er al maanden gewerkt wordt aan het updaten van textures, shaders, modellen, effecten en andere technische features van de eerste drie games uit de serie. Dat werk moet resulteren in remasters van Mass Effect 1, 2 en 3 en de bijbehorende dlc.

De vernieuwde games komen uit als één bundel, onder de naam Mass Effect Legendary Edition. Een exacte verschijningsdatum noemt BioWare nog niet, de bundel moet in het voorjaar van 2021 uitkomen. De remasters komen naar de pc en PlayStation- en Xbox-consoles. Voor de Xbox Series X en PlayStation 5 belooft BioWare verbeteringen, maar details geeft de studio nog niet.

BioWare benadrukt dat het niet om een remake van de games gaat, maar om opgepoetste remasters, die trouw blijven aan de originele games. "Het was niet ons doel om de originele games opnieuw te maken, maar om ze te moderniseren zodat fans en nieuwe spelers het originele werk in de best mogelijke vorm kunnen ervaren", aldus de ontwikkelaars.

Pc-gamers kunnen overigens de bestaande Mass Effect-games al grafisch oppoetsen met mods die door de community zijn gemaakt. Zo is er de mod A Lot Of Textures, ofwel Alot, voor de drie games. Die mod bevat textures in een hoge resolutie, waardoor de beeldkwaliteit toeneemt. In hoeverre de remasters van BioWare verbetering brengen, is nog niet bekend.

Nieuwe Mass Effect-game in de maak

Ook meldt BioWare dat een 'team van veteranen' hard werkt aan een nieuw hoofdstuk in het Mass Effect-universum. Dat project is nog in een vroege fase en de studio wil er verder nog niets over zeggen. BioWare heeft eerder al gehint op werk aan een nieuwe Mass Effect-game.

De eerste Mass Effect-game kwam in 2007 uit. Mass Effect 2 volgde in 2010 en in 2012 verscheen Mass Effect 3. De drie scifi-rpg's werden zowel door recensenten als spelers met hoge cijfers beoordeeld. In 2017 kwam nog een vervolg uit in de vorm van Mass Effect: Andromeda, maar zowel op technisch vlak als op het gebied van gameplay, stelde die game velen teleur.