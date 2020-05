Gerucht: EA komt binnen jaar met remaster van Mass Effect Trilogy

Electronic Arts wil binnen een jaar een hd-remaster maken van de Mass Effect-trilogie. Die zou uitkomen voor de nieuwe consoles, maar niet op de Nintendo Switch. De game moet voor maart 2021 uitkomen, schrijft Venturebeat.

EA wil het komende fiscale jaar zeker 14 games uitbrengen. Het bedrijf schrijft in zijn jaarverslag dat het onder andere gaat om bekende en verwachte titels zoals FIFA 21, NHL 21 en Madden NFL 21. Eerder kondigde de ontwikkelaar al een remaster van Command & Conquer voor de pc aan, en een remaster van Burnout Paradise voor de Nintendo Switch.

In het jaarverslag heeft EA het ook over een 'onaangekondigde EA Sports-titel, en een 'additionele EA hd-titel'. Venturebeat schrijft nu dat het daarbij gaat om een remaster van de drie Mass Effect-games. Volgens de site komt die game echter aanvankelijk niet meteen uit op de Switch. Het is onbekend op welk platformen de game dan wel uitkomt. Het is niet duidelijk waar Venturebeat de uitspraken precies op baseert. De site haalt meerdere malen uitspraken van ceo Andrew Wilson aan, maar het lijkt er niet op dat het nieuws over Mass Effect aan hem toe te schrijven is.

Ook over de releasedatum van de game schrijft Venturebeat niets. Die zou nog binnen het aankomende fiscale jaar van EA uitkomen, maar dat loopt nog tot maart 2021 door.