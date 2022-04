Gerucht: remaster van Mass Effect Trilogy komt in oktober uit

EA zou van plan zijn om begin oktober een remaster van de Mass Effect Trilogy aan te kondigen en die later in dezelfde maand uit te brengen. Er gaan al langer geruchten over remasters van de eerste drie games uit de serie.

Journalist Jeff Grubb van GamesBeat zegt in de podcast GamesBeat Decides dat EA in ieder geval tot vorige week van plan was om de remasters in oktober aan te kondigen en uit te brengen. Hij houdt wel een slag om de arm en benadrukt dat het 2020 is. Daarmee doelt hij vermoedelijk op de coronacrisis en de vele games die mede daardoor zijn uitgesteld.

Volgens Grubb kost de remaster van de drie Mass Effect-games zestig dollar en moet de collectie in het najaar een grote titel worden voor EA, samen met Star Wars: Squadrons, de starfightergame die ook in oktober uitkomt.

Details over de remaster van de Mass Effect Trilogy zijn er nog niet, maar er gaan al langer geruchten over de komst ervan. In een jaarverslag meldde EA al te werken aan een 'hd-titel' op basis van een bestaande game. Uit dat jaarverslag bleek dat de titel in ieder geval voor maart 2021 zou uitkomen.

Het is nog niet zeker of het om volledige remakes gaat of om remasters waarbij de originele basis is gebruikt en verbeteringen zijn aangebracht. Vermoedelijk gaat het om dat laatste, omdat de oorspronkelijke games nog niet heel oud zijn. De drie games verschenen tussen 2007 en 2012.

Pc-gamers kunnen de oorspronkelijke Mass Effect-games al grafisch oppoetsen met mods die door de community zijn gemaakt. Zo is er de mod A Lot Of Textures, ofwel Alot, voor de drie games. Die mod bevat textures in een hoge resolutie, waardoor de beeldkwaliteit toeneemt.