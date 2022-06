Het zal rpg-fans - zeker de wat oudere - niet zijn ontgaan dat Electronic Arts onlangs een heruitgave van de originele Mass Effect-trilogie heeft uitgebracht. Het verhaal rond de strijd die Commander Shepard namens alle vredelievende rassen voert tegen de allesvernietigende Reapers is, als je role-playing games een warm hart toedraagt, eigenlijk verplichte kost. Wat dat betreft is het heel fijn dat BioWare nu een gemoderniseerde versie uitbrengt. Voor nieuwelingen is het uiteraard de beste manier om de classics alsnog te beleven, terwijl het voor de oudere fans een bijzonder weerzien kan zijn. Mass Effect Legendary Edition is om nog een andere reden een heel interessant product. De bundel laat je namelijk op een prachtige manier zien welke lessen BioWare leerde na het uitbrengen van de games. Je merkt als gamer zo op heel natuurlijk wijze, en direct achter elkaar, op welke manier Mass Effect is geëvolueerd. Dat is ook zoveel jaar na dato nog erg interessant om te zien.

Mass Effect 1 was, en is, geen al te goede game. Lekkere zin om een review mee te beginnen, nietwaar? De eerste Mass Effect-game is in bepaalde opzichten legendarisch. Hij vormde immers het beginpunt van een zeer meeslepende trilogie en was in sommige opzichten ook heus wél goed. Zo bevat de game enkele sterke verhaalelementen en is hij de meest pure role-playing game van de drie, want de nadruk kwam in de latere versies meer en meer op de actie te liggen. Je zou dus kunnen claimen dat zaken als de ontwikkeling van de personages en de manier waarop de spelwereld wordt opgebouwd, in Mass Effect 1 beter voor elkaar zijn, of in elk geval dat die aspecten in de eerste game wel al goed in elkaar zaten. Deze elementen samen zorgen ervoor dat gamers ook na veertien jaar met weemoed terugdenken aan hun opgebouwde relaties en de plotpunten uit de eerste game.

Als zij ervoor kiezen om Mass Effect in deze Legendary Edition nog eens op te starten, zijn al die sterke punten uiteraard gewoon nog van de partij. Daarbij geldt met name voor de eerste game dat er sprake is van flink wat visuele upgrades. Hele delen van het spel zijn opnieuw vormgegeven en gemoderniseerd. Zou je de game naast het origineel leggen, dan is er zeker een flink verschil waar te nemen in alle facetten van de graphics. Of je nu kijkt naar de character-models, de lichteffecten, de textures of de resolutie en de aanwezigheid van hdr: alles is gemoderniseerd. Al dat werk kan echter niet verbloemen dat de basis van Mass Effect 1 te oud is. Op dat gedateerde fundament kun je geen game bouwen die aan de huidige maatstaven voldoet. Toen we eerder dit jaar aanwezig waren bij een previewsessie rond Mass Effect Legendary Edition, gaven de makers al aan dat de game naar de Unreal Engine 4 brengen geen optie was: daarvoor zou hij helemaal opnieuw moeten worden ontwikkeld en daarmee zou Mass Effect niet langer Mass Effect zijn. Alles zou er anders uitzien en anders aanvoelen. In dat risico - en de flinke berg meerwerk - had BioWare geen trek.

Hoewel de basis duidelijk minder sterk is, doet Mass Effect het al met al visueel best aardig in de Legendary Edition. De echte problemen van het spel zitten in de gameplay. Ook als je de game maar een uurtje speelt, merk je direct dat hij sterk verouderd is. Aan sommige aspecten, zoals de besturing en de interface, zijn wel wat wijzigingen aangebracht om een en ander wat moderner te maken en ook het ‘gevoel’ van het mikken en schieten is opgeknapt. Het is echter niet genoeg om te voorkomen dat Mass Effect met enige regelmaat onhandig aanvoelt. Van enige dynamiek in hoe de personages bewegen is amper sprake. Een randje van een paar centimeter hoog vormt al een blokkade die ervoor zorgt dat je moet omlopen. Daarnaast mist er een duidelijke ‘richtingaanwijzer’ die vertelt waar je naartoe moet, zodat je vaak maar lukraak een richting op loopt in de hoop dat het goed gaat.

Dan zijn er nog de vele planeten die je kunt bezoeken, waarbij je achter het stuur kruipt van de Mako, een voertuig waarmee Shepard en zijn team die planeten kunnen verkennen. De besturing en de physics van de Mako zijn aangepast, waardoor het voertuig niet meer zo vaak als vroeger op zijn rug komt te liggen. Dat ‘flippen’ gebeurt nog steeds wel af en toe, maar lang niet meer zo makkelijk. Dat is dus niet zo erg. Wel vervelend is dat de planeten eenheidsworst zijn. Ze zijn grotendeels leeg, het kost onredelijk veel tijd om ze te doorkruisen en de confrontaties die je er meemaakt worden pijlsnel eentonig. Deze expedities laten voor wat ze zijn is dus aan te raden, tenzij je rondscheuren met de Mako gewoon leuk vindt en het je niet interesseert dat elke volgende planeet die je bezoekt lijkt op de vorige. Maak je niet al te veel uitstapjes die niet nodig zijn, dan is de eerste Mass Effect in een uur of tien uit te spelen. Dat is korter dan hoe wij het ons herinneren, maar dat ligt waarschijnlijk aan onszelf, óf aan het feit dat alle laadtijden nagenoeg zijn verdwenen, waardoor er natuurlijk ook wat tijd is verdampt.