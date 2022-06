Titel Mass Effect: Legendary Edition Platform Windows, PS4, Xbox One

(Compatible met PS5, Xbox Series S/X) Ontwikkelaar BioWare Uitgever Electronic Arts Releasedatum 14 mei 2021

Toevallig schreven we vorige week een verhaal over Star Wars Knights of the Old Republic II: The Sith Lords. Die game werd gemaakt door Obsidian Entertainment, als opvolger van de eerste Kotor, die door BioWare werd gemaakt. In Kotor zagen we diverse elementen die we later terugzagen in andere BioWare-games, zoals Dragon Age en Mass Effect. Natuurlijk voegde BioWare wel steeds nieuwe elementen toe en de games werden audiovisueel ook beter. Die ontwikkeling is ook te zien binnen de Mass Effect-franchise zelf. Mass Effect geldt als de klassieker, maar in de daaropvolgende delen pakte BioWare op meerdere manieren veel meer uit. De games werden moderner en liepen soepeler. Het leverde een enerverende, mooie trilogie op, met een einde waarover tot op de dag van vandaag wordt nagepraat - vooral omdat het volgens velen niet het einde was dat de serie verdiende. In de jaren na Mass Effect 3 voegde BioWare er middels een extended cut overigens een ander einde aan toe. Dat einde vind je ook terug in het later deze lente verschijnende Mass Effect: Legendary Edition.

Aan Mass Effect zullen veel gamers fijne herinneringen hebben, los van het deel dat enigszins besmet is door het veel minder sterke Mass Effect: Andromeda. Dat verhaal stond los van de trilogie. In Andromeda nam de speler de rol van Pathfinder Ryder aan, die een missie moest leiden die tot kolonisatie van het Andromeda-systeem moest leiden. De game beschikte zo over een aardige setting, maar liet te veel steken vallen om echt goed te zijn. De personages waren raar, met name door slecht uit de verf komende gezichtsanimaties, en de game zat ook vol bugs. Beide punten zijn in de maanden na de release aangepakt, waardoor Andromeda inmiddels een wat betere game is, maar voor veel gamers was het kwaad al geschied: Andromeda moest het doen met een plekje in de schaduw van de fameuze trilogie.

Ondertussen was het 2019 geworden en schoten de heruitgave, remasters en remakes als paddenstoelen uit de grond. Ook bij BioWare ging steeds vaker de vraag rond of het niet leuk zou zijn om de originele trilogie nog eens te bekijken. Waren deze games niet uitermate geschikt voor een nieuwe uitgave? Sommige games krijgen op elk platform in elke generatie immers een nieuwe versie, terwijl de Mass Effect-trilogie zelfs nooit op de PlayStation 4- en Xbox One-generatie is verschenen. De games verschenen tussen 2007 en 2012 voor Windows, Xbox 360 en PlayStation 3. Niet alleen zou een nieuwe uitgave gebruik kunnen maken van allerlei nieuwe technieken, hij zou een heel nieuw gaming-publiek kunnen bedienen dat de originele games wellicht nooit heeft gespeeld. Het zullen deze overwegingen zijn geweest die BioWare in 2019 deed besluiten om inderdaad een nieuwe versie van de eerste Mass Effect-games te maken.

Natuurlijk bracht dat bij voorbaat allerlei obstakels met zich mee. De games zijn onderling best verschillend, met name als je het eerste deel zou vergelijken met de twee delen daarna. Daarnaast werden de games gemaakt met Unreal Engine 3, wat inmiddels uiteraard een verouderde engine is. Simpelweg upgraden naar Unreal Engine 4 zat er niet in, zo legt projectmanager Mac Walters ons uit. “We hebben samen met Epic naar die mogelijkheid gekeken, maar al snel bleek dat die sprong te groot zou zijn. Het is niet zo dat je de scripts van UE3 kunt ‘copy-pasten’ naar UE4. Alles, elke scène, zou opnieuw moeten worden gemaakt. Als je dat doet, verander je games verregaand en komt de identiteit van de trilogie in gevaar.” Daarin speelt uiteraard mee dat een dergelijke remake BioWare waarschijnlijk veel meer tijd en mankracht zou kosten, maar het betekent zeker niet dat er niets aan de techniek achter de game gedaan is, zo blijkt even later snel genoeg.