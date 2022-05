Mass Effect Legendary Edition gaat tot 120fps op Xbox Series X en 60fps op PS5

Mass Effect Legendary Edition is op de Xbox Series X met maximaal 120fps te spelen, terwijl dat op de PlayStation 5 niet verder gaat dan 60fps. Dit hangt samen met de manier waarop backward compatibility is geïmplementeerd en de verschillen daarbij tussen de PS4 en de Xbox One.

In een update heeft uitgever EA nadere details bekendgemaakt over de prestaties die mogelijk zijn op de verschillende platforms. Daarbij zijn twee verschillende grafische modi beschikbaar. Met Favor Quality wordt de hoogst mogelijke visuele kwaliteit geboden in ruil voor een lagere framerate. Bij Favor Framerate geldt ongeveer het tegenovergestelde; er wordt naar gestreefd een zo hoog mogelijke framerate te halen, waarbij een lagere resolutie wordt gehanteerd en bepaalde grafische features worden beperkt.

Als op de PlayStation 5 wordt gekozen voor deze frameratemodus, is 60fps nog steeds het maximum, terwijl dat bij de Series X 120fps is. Dit is een opvallend verschil als enkel gekeken wordt naar de grafische rekenkracht, die bij beide consoles grotendeels gelijk is. Mass Effect Legendary Edition is echter niet de eerste game waarbij een dergelijk verschil aanwezig is nadat er update voor de next-gen consoles is doorgevoerd.

PS4 PS4 Pro PS5 Xbox One One X / Series S Series X pc Favor

Quality 30fps

1080p 30fps

4k 60fps

4k 30fps

1080p 30fps

4k 60fps

4k Tot 240fps Favor Framerate 60fps

1080p 60fps

1440p 60fps

1440p 60fps

1080p 60fps

1440p 120fps

1440p

De belangrijkste verklaring hiervoor is de wijze waarop Sony omgaat met backward compatibility. Op de Xbox One is er ondersteuning voor een weergave van 120Hz, ook al is daar weinig gebruik van gemaakt. Alleen Rainbox Six Siege is op de One X met framerates van boven de 60 te spelen. Sony daarentegen ondersteunt geen 120Hz op de PS4 en beperkt dit vooralsnog tot de PS5. Dat betekent dat games die voor de PS4 en Xbox One uitkomen en dus via backward compatibility draaien, op de PS5 dus ook beperkt zijn tot 60fps.

Voorbeeld van andere games waarbij dit ook speelt, zijn Call of Duty: Warzone en Rocket League. De ontwikkelaar van Rocket League, Psyonix, zei daarover vorig jaar tegen Eurogamer dat het mogelijk maken van 120fps een 'volledige native port' zou vergen, gelet op hoe backward compatibility op de PS5 is geïmplementeerd. Op de Xbox Series X en S was er voor 120fps slechts een kleine patch nodig, zei Psyonix.

Overigens leidt dit op de PlayStation 5 tot de wat vreemde situatie dat er ogenschijnlijk geen voordeel op het vlak van de framerate kan worden behaald als de Favor Framerate-modus wordt gebruikt. Aangezien die modus 60fps met 1440p combineert en de andere modus 60fps met 4k, is er waarschijnlijk geen reden om Favor Framerate op de PS5 te kiezen, tenzij er bijvoorbeeld een situatie is waarin er bij de Favor Quality-modus te veel sprake zou zijn van een fluctuerende framerate die niet stabiel op 60fps blijft.

Mass Effect Legendary Edition komt uit op 14 mei. Het is een bundeling van remasters van de eerste drie Mass Effect-games. Tweakers publiceerde in februari een preview van Mass Effect Legendary Edition.