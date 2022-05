Microsoft-klanten krijgen voor eind 2022 optie om gegevens in EU op te slaan

Microsoft werkt aan een mogelijkheid voor Europese Azure-, Microsoft 365- en Dynamics 365-klanten om ervoor te kiezen om hun persoonlijke gegevens alleen in de Europese Unie op te slaan en te verwerken. Zowel zakelijke klanten als consumenten krijgen die keuze.

Microsoft stelt dat zijn clouddiensten al voldoen aan EU-richtlijnen, maar met de nieuwe optie krijgen gebruikers de keuze om hun persoonlijke gegevens enkel in de EU op te slaan. Nu is het voor klanten niet duidelijk waar hun data precies staat en waar die wordt verwerkt.

Het gaat onder andere om persoonlijke gegevens in diagnostische data die door de diensten gegenereerd worden. Ook zegt Microsoft zijn technische tools voor het beheren van data uit te breiden, zoals Lockbox en encryptie beheerd door klanten. Deze zogenaamde EU Data Boundary Solutions worden volgens Microsoft in de kern van de clouddiensten geïntegreerd.

In de herfst houdt Microsoft een EU Cloud Customer Summit waarin meer details bekendgemaakt worden over het EU Data Boundary-plan. Het bedrijf zegt al begonnen te zijn aan de werkzaamheden en dat moet voor het eind van volgend jaar zijn afgerond. Vanaf wanneer gebruikers kunnen kiezen om hun data in de EU op te slaan, is nog niet duidelijk.

Microsoft begon in 2015 met een speciale dienst voor Europeanen om hun data tegen een meerprijs op te laten slaan in Duitse datacentra die door Deutsche Telekom werden beheerd. In 2018 stopte Microsoft met die dienst met als reden het opzetten van eigen Azure-datacenters in Duitsland. Microsoft heeft meerdere datacenters in Europa en klanten kunnen al kiezen uit regio's voor opslag van data.