Terug naar Star Wars Kotor II

Voor veel rpg- en Star Wars-liefhebbende gamers vertegenwoordigt ‘Kotor’ een soort heilige graal. Het door Bioware gemaakte spel, voluit Star Wars: Knights of the Old Republic, geldt als een absolute klassieker. Het was in veel opzichten ook belangrijk als basis voor latere games, want Bioware gebruikte veel elementen uit Kotor ook in onder meer Mass Effect, een game waar BioWare op dat moment al mee bezig was. En Kotor? Dat kreeg een nieuwe baasje. De studio Obsidian Entertainment had het verzoek gekregen van LucasArts om een action-roleplaying-game binnen het Star Wars-universum te bedenken. De pitch van de studio werd echter afgeslagen. In plaats daarvan kreeg Obsidian het verzoek een vervolg te maken op het succesvolle Kotor. Obsidian was bekend met de technieken die BioWare had gebruikt bij het maken van de game. De studio zou dus in staat moeten zijn een goed tweede deel te maken terwijl BioWare zich op andere projecten richtte.

Te weinig tijd om de game af te maken

Dat laatste klopte, maar er zaten nogal wat haken en ogen aan de ontwikkeling. Obsidian begon in oktober 2003 aan Star Wars Knight of the Old Republic II: The Sith Lords en kreeg vijftien maanden de tijd om de game te maken. LucasArts verschoof de game aanvankelijk nog naar 2005, maar maakte die wijziging daarna ongedaan zodat het spel toch voor de feestdagen van 2004 in de winkels moest liggen. Dat was een probleem, want het zorgde ervoor dat de ontwikkelaars niet voldoende tijd hadden om de game volledig af te maken. Om die reden werden allerlei onderdelen van het spel geschrapt of niet afgemaakt, om er maar voor te zorgen dat een normaal werkende game zou worden uitgebracht. Dat lukte. Kotor II was weliswaar minder goed dan het origineel, maar de kwaliteit was hoog genoeg om veel gamers lang te vermaken. Op zichzelf staand heeft het spel niet dezelfde status als Kotor, maar liefhebbers zullen niet zelden terugkijken op ‘de Kotor-games’ waar deze opvolger natuurlijk gewoon bijhoort.

Toch was het verhaal voor Kotor II met de release en de plek in de historie nog niet helemaal af. Na release van de game kwamen verschillende mod-makers er namelijk achter dat in de code van de game nog referenties waren te vinden naar de verwijderde stukken van het spel. Daarnaast werden er ongebruikte bestanden gevonden. Dat zette allerlei mod-makers aan het denken: zou het mogelijk zijn om deze niet afgemaakte delen van het spel in ere te herstellen? Het antwoord: jazeker! Bijkomend voordeel: in hun werk aan de game konden de modders meteen ook veel van de bugs verhelpen die de game dwars zaten. Waar daar anno nu talloze patches aan te pas zouden komen, was dat destijds nog helemaal niet zo vanzelfsprekend. Het werk van de modders zorgde dus niet alleen voor nieuwe content, maar maakte de bestaande content ook nog beter.

Deze HK-unit leidt je dankzij de Tslrcm naar een heel nieuw gebied

De eerste The Sith Lords Restored Content Mod (Tslrcm) verscheen in 2009, waarna er nog jarenlang updates volgden. In die tijd leverden verschillende mod-makers zoals Stoney, Zbyl2, SWfan28, Jinger, Hassat Hunter en VarsityPuppet allemaal bijdragen. Daarnaast leverde Savvy30039 animatiewerk en verzorgde Mono_Giganto diverse fixes in dialogen. Bovendien ontstond er door het restauratiewerk een heel nieuwe rol, namelijk die van het personage Kaevee, een Jedi Padawan die zich heeft verstopt in de Jedi Academy op Dantooine. Haar rol werd zelfs nog ingevuld door een stemactrice, zodat ook haar tekst werd voorzien van voice-acting. Behalve dat werd ook content van andere mods verwerkt in Tslrcm, waardoor het contentpakket steeds uitgebreider werd.

HK-fabriek

Dat dat contentpakket veel toevoegt, mag duidelijk zijn. Er valt nog wel te twisten over de vraag hoeveel meerwaarde het biedt, en door de jaren heen is dat op verschillende fora veelvuldig gedaan. Iedereen is het erover eens dat Kotor II beter is met de mod, waarbij de waardering varieert tussen ‘maakt een toch al goede game marginaal beter’ tot ‘totale gamechanger’. Waar dat precies in zit? Dat kan van alles zijn. Veel van de wijzigingen zullen je niet opvallen als je Kotor II niet al vaker hebt uitgespeeld en bekend bent met de opties in de dialogen en het verhaal. Tslrcm voegt allerlei nieuwe gespreksopties toe waarin achtergronden van de personages in het spel verder worden uitgediept dan in de originele game gebeurde. Het meest in het oog springende stuk content is echter een heel nieuwe omgeving die je kunt verkennen. In de mod-content zit namelijk de HK Factory. Je triggert de missie door een HK-47-droid, die je onderweg aan je party toevoegt, mee te nemen op je avonturen tot je minstens drie groepen HK-droids hebt ontmoet. Op dat moment kan jouw HK-droid de locatie van de fabriek bepalen en open je een stuk content dat door Obsidian Entertainment nooit is afgemaakt en eigenlijk niet in de game is gestopt.

We zijn er nog niet helemaal uit of we dat laatste gewoon heel bijzonder vinden, of dat we de extra content écht leuk vinden. Feit blijft dat het heel gaaf is om een game die bijna twintig jaar geleden uit is gekomen, nogmaals te spelen met meer content. Voor alle duidelijkheid: die content is al sinds de laatste update in 2015 op deze manier beschikbaar. De reden dat we er nu over schrijven? Star Wars Knights of the Old Republic II: The Sith Lords kwam in december uit voor Android en iOS, en raad eens? De versie is compatible met de The Sith Lords Restored Content Mod. Een uitstekende kans dus om een van de beste Star Wars-games nog eens te spelen, met allerlei nieuwe elementen. Wie exact wil weten wat er precies anders is, kan deze pagina eens doornemen. Let op: in de beschrijvingen komen meerdere spoilers voorbij.