'EA maakt nieuwe Star Wars: Knights of the Old Republic-game niet'

Volgens geruchten wordt er gewerkt aan een nieuwe Knights of the Old Republic-game, een game die zich afspeelt in het Star Wars-universum. EA en BioWare zouden daar niet bij betrokken zijn. Welke studio het project in handen heeft, is nog niet duidelijk.

Star Wars-insider Bespin Bulletin zegt van meerdere bronnen gehoord te hebben dat er een nieuwe Kotor -game ontwikkeld wordt en dat EA daar niet bij betrokken is. Dat betekent dat de game niet door BioWare wordt gemaakt. Eind vorig jaar hintte gamejournalist Jason Schreider al dat er ergens een nieuw Kotor-project in ontwikkeling is, waarvan 'niemand zal raden' wie het maakt.

Eerder deze maand werd duidelijk dat EA niet langer een exclusieve licentie heeft voor het maken van Star Wars-games. Dat bleek uit een aankondiging van Ubisoft. Massive Entertainment, de studio achter Tom Clancy's The Division, werkt aan een nieuwe openwereldgame in het Star Wars-universum. Details daarover zijn nog niet bekend.

Disney heeft eerder in januari Lucasfilm Games opnieuw opgericht. Onder die vlag worden onder andere nieuwe Star Wars-games ontwikkeld, in samenwerken met andere uitgevers en studio's. EA had sinds 2012 een exclusieve licentie voor het maken van Star Wars-games in opdracht van Disney.

Jaren geleden waren geruchten over een remake van Kotor, die in 2016 uit had moeten komen. Die plannen zouden in de ijskast zijn gezet, maar begin 2020 was er een gerucht dat de ontwikkeling weer was opgepakt en dat het mogelijk om een compleet nieuwe game ging.

De Star Wars: Knights of the Old Republic-games zijn singleplayer-rpg's. Het eerste deel verscheen in 2003 en werd gemaakt door BioWare. Het tweede deel, The Sith Lords, verscheen in 2005 en was ontwikkeld door Obsidian Entertainment. BioWare had ook een derde deel in ontwikkeling, maar dat project is geschrapt.