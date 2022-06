Gerucht: Star Wars Republic Commando komt naar Nintendo Switch

De zestien jaar geleden uitgebrachte first-person shooter Star Wars: Republic Commando komt wellicht uit voor de Nintendo Switch. Een bekende dataminer stelt dat op basis van eigen bevindingen. Officieel is er nog niets bekend over een komst van de game naar de Switch.

De dataminer met de Twitter-naam NWPlayer123 heeft een screenshot gepubliceerd over een update op een Nintendo-server, waarop een afbeelding en de naam van de Star Wars-game zijn te zien. De update is volgens het screenshot afkomstig van Aspyr Media, het bedrijf dat ook achter de ports voor de Switch van andere Star Wars-games zit, zoals Star Wars Jedi Knight: Jedi Academy, Star Wars Jedi Knight II: Jedi Outcast en Star Wars Episode I: Racer.

Nintendo en Aspyr hebben niet gereageerd. De informatie is verkregen op basis van een ingezette bot die alle updates scant. De persoon achter het Twitter-account stelt dat ontwikkelaars wel eens een zichtbare update doorvoeren voordat ze de komst van de game officieel aankondigen.

Star Wars: Republic Commando kwam in 2005 uit, enkel voor de pc en de originele Xbox. Het is een op squads gebaseerde tactische shooter met een eerstepersoonsperspectief die destijds goed werd ontvangen. In de game kruipen spelers in de huid van een leider van een eliteteam van de clone troopers en moeten er voor de Galactische Republiek in teamverband missies voltooid worden in de periode van de film Star Wars Episode II: Attack of the Clones.