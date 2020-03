Star Wars Jedi Knight: Jedi Academy is uit voor PS4 en Switch

Het oorspronkelijke, in 2003 uitgekomen Star Wars Jedi Knight: Jedi Academy is opnieuw uitgebracht voor de Nintendo Switch en de PS4. Daarnaast komt Star Wars Episode I: Racer ook nog uit voor beide consoles, al is daar nog geen releasedatum van bekend.

Voor de release van Star Wars Jedi Knight: Jedi Academy op de PlayStation 4 en Nintendo Switch zijn niet alleen de graphics verbeterd. Volgens ontwikkelaar Aspyr zijn ook de controls gemoderniseerd. Dit is het bedrijf achter de ports voor de Switch en de PS4. Het spel kwam in 2003 al uit voor de pc en Xbox; via backwards compatibility is het spel ook te spelen op de hedendaagse Xbox One.

In Star Wars Jedi Knight: Jedi Academy kunnen spelers met maximaal zestien spelers het in zes verschillende multiplayermodi tegen elkaar opnemen. In het singleplayergedeelte ben je een student aan Luke Skywalkers jedi-school en aan de hand van instructies van Kyle Katarn moet je allerlei missies voltooien en kom je meer te weten over een nieuwe, mysterieuze sith-cultus. Spelers ontwikkelen lightsabertechnieken en Force-krachten en moeten uiteindelijk kiezen tussen een donker of een verlicht pad.

Een andere, nog oudere Star Wars-titel zal ook uitkomen op de PS4 en de Switch. Het gaat om het in 1999 uitgebrachte Star Wars Episode I: Racer. Daar is nog geen officiële releasedatum van bekendgemaakt, maar volgens Nintendo komt dit spel 'binnenkort' uit.