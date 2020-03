Proton waarschuwt voor iOS 13.4-bug die ip-adres vpn-gebruikers kan vrijgeven

ProtonVPN heeft een kwetsbaarheid aangetroffen in iOS 13.3.1 en 13.4 die maakt dat vpn-verbindingen onder omstandigheden minder veilig zijn. Onder andere kunnen ip-adressen van gebruikers inzichtelijk worden.

ProtonVPN beschrijft dat een communitylid ontdekte dat iOS in versie 13.3.1 bij vpn-gebruik geen bestaande verbindingen sluit, een bug die ook in 13.4 blijkt te zitten en waar nog geen patch voor is. Voor de meeste verbindingen zal dat volgens ProtonVPN geen problemen opleveren, omdat die van korte duur zijn en uiteindelijk wel via de vpn-tunnel opgezet worden. Maar sommige verbindingen kunnen uren open blijven staan buiten de vpn-tunnel om, is de waarschuwing.

Het Zwitserse bedrijf geeft als voorbeeld het pushsysteem voor notificaties van iOS. "Maar het probleem kan elke app of dienst treffen, zoals applicaties voor instant messaging of webbeacons." De meeste verbindingen zijn tegenwoordig hoe dan ook versleuteld, maar wel kunnen servers in die omstandigheden het ip-adres van de gebruiker in plaats van die van de vpn-dienst inzien. Met name voor gebruikers in landen met repressieve regimes kan dat problemen voor gebruikers opleveren, aldus Proton.

Bovendien kunnen vpn-aanbieders het probleem niet rechtstreeks omzeilen, omdat iOS niet toestaat dat derde partijen verbindingen afsluiten. Wel heeft het bedrijf een workaround ontdekt, waarbij gebruikers verbinding moeten maken met de vpn en vervolgens de vliegtuigmodus uit en in moeten schakelen. De dienst kan niet garanderen dat dit het probleem volledig verhelpt.