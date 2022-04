ProtonMail brengt Undo Send-functie uit in mailclient

ProtonMail heeft een nieuwe functie in zijn mailclient geïntegreerd waarmee gebruikers verzonden mails kunnen intrekken. E-mails kunnen daarmee binnen vijf seconden worden ingetrokken. De functie is nog in bèta.

ProtonMail schrijft dat de functie voorlopig alleen beschikbaar is in de browserversie van de maildienst. Het gaat om een bèta-functie die in de toekomst ook beschikbaar moet komen in de iOS- en Android-apps. Volgens ProtonMail was Undo Send een van de meest gewenste functies voor het platform.

Met Undo Send kunnen gebruikers binnen vijf seconden na het versturen van een e-mail het bericht nog intrekken. Die tijdsduur staat vast en kan niet worden veranderd, zegt het bedrijf. Alleen betalende gebruikers met een Plus-, Professional- of Visionary-abonnement kunnen de feature krijgen. Gratis gebruikers moeten upgraden. De functie staat standaard aan, maar kan via de instellingen worden uitgeschakeld.