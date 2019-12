ProtonMail brengt bèta uit van versleutelde agenda-app voor betalende gebruikers

De versleutelde maildienst ProtonMail heeft een bèta uitgebracht van zijn nieuwe agendadienst. ProtonCalendar was al langer in ontwikkeling, maar kan nu worden getest door betalende gebruikers.

ProtonCalendar is een volledig eind-tot-eind-versleutelde agenda-applicatie die van dezelfde encryptie gebruik maakt als de e-maildienst van het Zwitserse bedrijf. Met de dienst kunnen gebruikers voorlopig alleen nog evenementen toevoegen en verwijderen, en die dagelijks, wekelijks of maandelijks laten terugkomen. Ook kunnen gebruikers herinneringen instellen in de app.

ProtonMail is van plan in de bètaperiode ook nog andere features toe te voegen, zoals het delen van een agenda met andere ProtonMail-gebruikers. Het is nu alleen mogelijk om uitnodigingen te sturen naar andere ProtonMail-gebruikers, maar in de toekomst moet dat naar iedereen kunnen.

De agenda is voorlopig alleen te gebruiken via de browser. In 2020 komt er ook een iOS- en een Android-app uit, maar wanneer is niet bekend. Aanvankelijk kunnen alleen betalende gebruikers van ProtonMail de app testen. "Zodra ProtonCalendar publiek beschikbaar wordt, komt er ook een basisversie beschikbaar voor alle ProtonMail-gebruikers, inclusief die niet betalen. Betalende gebruikers krijgen dan extra functionaliteit", schrijft het bedrijf.