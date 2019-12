Onderwijs Universiteit Maastricht wordt 6 januari hervat na ransomware-infectie

De Universiteit Maastricht hervat op 6 januari het onderwijsprogramma. De grote ransomware-infectie die vorige week toesloeg is nog niet opgelost, maar belangrijke systemen zijn tegen die tijd wel weer bruikbaar.

Studenten moeten hun wachtwoorden veranderen, maar mogen dat niet doen vanaf het wifinetwerk vanaf de universiteit zelf, schrijft de UM in een update over de aanval. De universiteit werd 23 december getroffen door de Clop-ransomware. Daardoor ging een groot deel van de Windows-systemen offline. Eerder zei de universiteit al dat het 'de grootste prioriteit had' dat het onderwijs na de kerstvakantie weer kon hervatten. Dat kan, schrijf de universiteit nu. Vanaf 2 januari zijn 'enkele belangrijke systemen die nodig zijn voor het onderwijs' weer beschikbaar. Dat zijn informatiesystemen rondom roosters, studiemateriaal via Blackboard of ELEUM, en het Student Portal-intranet. Die hebben volgens de UM wel te maken met beperkte functionaliteit.

In de week van 6 januari gaan de ingeplande herkansingen door. Volgens het College van Bestuur van de UM komt er een extra herkansingsmogelijkheid voor studenten die zich door de aanval moeilijker konden voorbereiden op tentamens, bijvoorbeeld omdat zij niet meer bij studiemateriaal konden komen. Ook komt er een coulanceregeling voor studenten die 'aantoonbaar benadeeld' zijn door de aanval. Details daarover zijn niet bekend.

Medewerkers en studenten van de universiteit mogen geen gebruik meer maken van de computers. De universiteit haalde alle systemen uit voorzorg offline om te onderzoeken welke wel en niet besmet waren. De universiteit waarschuwt studenten en werknemers om niets te doen op de computers De school werkt samen met beveiligingsbedrijf Fox-IT om de schade te beperken. De eigen systeembeheerders proberen ondertussen zoveel mogelijk netwerken en systemen weer aan de gang te krijgen.

Vorige week zette de universiteit een hulplijn op waarop studenten, docenten en medewerkers informatie konden inwinnen. Volgens de NOS zijn daar inmiddels al honderden vragen op binnengekomen. Veel details over de infectie, zoals de vermoedelijke daders of de omvang ervan, zijn nog niet bekend. Wel liet een woordvoerder eerder al weten dat het gaat om de Clop-ransomware. Die staat erom bekend grote publieke instellingen en bedrijven te infecteren. Ook zou de UM inmiddels contact hebben met de daders, maar of de universiteit het losgeld voor de ransomware wil betalen is nog niet bekend.