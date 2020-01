Netwerk van Universiteit Maastricht deels operationeel na grote ransomwareaanval

De eerste onderwijsdag aan de Universiteit Maastricht sinds de ransomwareaanval is goed verlopen. Webmail en verschillende netwerkschijven zijn weer te gebruiken, en er zijn geen noemenswaardige problemen voorgekomen.

Dat schrijft de universiteit in een update op de website. Maandag was de eerste dag dat het onderwijs werd hervat sinds de universiteit vlak voor kerst werd getroffen door ransomware. Op 2 januari was de universiteit al open voor medewerkers en studenten. Er waren toen nog geen lessen. Volgens de universiteit begonnen de lessen volgens het rooster, en konden studenten goed werken in de bibliotheek. De universiteit zegt dat de meeste studenten en werknemers begrip tonen voor de situatie.

Eén van de belangrijkste dingen van het netwerk dat weer is opgestart is e-mail. Outlook werkt vanaf dinsdag weer volledig voor zowel email als agenda's. Emails die na 23 december zijn gestuurd komen dan ook binnen. Ook hebben systeembeheerders een deel van de netwerkschijven weer aan de gang gekregen. Die zijn net als Outlook vanaf dinsdag weer helemaal te gebruiken. Bestanden kunnen worden geopend, bewerkt en opgeslagen vanaf de schijf. "Dat is belangrijk voor ons onderzoek, onderwijs en organisatie als geheel", schrijft de UM. Of dat betekent dat al het wetenschappelijk onderzoek en alle scripties weer beschikbaar zijn is niet bekend.

Nog niet alle software en systemen zijn weer aan de gang. Programma's waarmee onderzoekers werken zijn op het moment nog niet te gebruiken. De universiteit vroeg studenten en medewerkers ook hun wachtwoord te resetten. Dat heeft niet direct verband met de aanval, maar is standaard protocol bij een dergelijke infectie. Inmiddels heeft het merendeel van de studenten zijn wachtwoord gewijzigd.

Een woordvoerder van de universiteit zegt tegen de NOS dat er maatregelen zijn genomen om het systeem beter te beveiligen. Details daarover zijn niet bekend. De universiteit geeft op dit moment weinig informatie vrij over het voorval omdat het onderzoek nog loopt. Zodra dat voorbij is belooft de UM 'openheid te geven over de geleerde lessen'. Andere scholen en bedrijven kunnen daar dan van leren.