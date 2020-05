Universiteit Maastricht: Bedrijven moeten in openbaarheid treden over ransomware

Bedrijven en instellingen die slachtoffer worden van ransomware zouden daarover meer in de openbaarheid moeten treden, zeggen de Universiteit Maastricht en wetenschapsinstituut Wetsus. De bedrijven werden zelf slachtoffer van gijzelsoftware, en roepen bedrijven op daarover te praten.

Instellingen die meer vertellen over hoe zij slachtoffer zijn geworden kunnen anderen daarmee helpen. Ransomware-infecties moeten 'uit het verdomhoekje' komen, zegt ict-directeur Jacques Beursgens van de Universiteit Maastricht tegen het programma De Kennis Van Nu. Hij verwijst daarbij naar de Universiteit van Antwerpen, die op dezelfde manier door ransomware werd getroffen als zijn eigen universiteit, door vermoedelijk dezelfde criminelen. "Als informatie over die infectie in internationaal verband beter was gedeeld hadden wij ons daar beter tegen kunnen wapenen."

Volgens Beursgens zijn er nog teveel bedrijven die een infectie liever stil houden. "Wij hebben het heel open gedeeld met de wereld, maar je ziet nog steeds dat de rolluiken naar beneden gaan bij bedrijven die dit dagelijks overkomt." Beursgens zegt dat bedrijven zich bij andere bedrijven moeten voegen die worden getroffen. "Maar help elkaar."

Naast de Universiteit Maastricht werd ook wetenschappelijk onderzoeksinstituut Wetsus onlangs getroffen door ransomware. Het bedrijf zegt daarmee naar buiten te zijn gekomen 'om mensen te waarschuwen'. "Je kunt jezelf van alles verwijten, maar van de andere kant is dit een risico dat levensgroot is voor iedereen", zegt algemeen directeur Johannes Boonstra tegen het tv-programma. "Als het je overkomt, wees dan goed voorbereid zodat je niet zoals wij moeten overleggen met criminelen."

Zowel de Universiteit Maastricht als Wetsus betaalden het losgeld voor de aanval. Bij de eerste ging het om een bedrag van 30 bitcoins, destijds 197.000 euro. Wetsus wil niet zeggen hoeveel het betaalde. Wel zegt het instituut dat het bedrag 'lager was dan de schade als we niet zouden betalen'.

De universiteit trad later tijdens een symposium naar buiten met meer informatie over de aanval. De universiteit zei toen al zoveel mogelijk openheid van zake te willen geven om andere onderwijsinstellingen en bedrijven te waarschuwen en te laten leren van de situatie.