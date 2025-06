Universiteit Maastricht krijgt ransomwarelosgeld na vijf jaar met 'winst' terug

De Universiteit Maastricht heeft de cryptovaluta die ze in 2019 betaalde als losgeld bij een ransomwareaanval teruggekregen. Het was al in 2022 bekend dat de universiteit de cryptovaluta terug zou krijgen, alleen moest het OM deze nog controleren.

De Universiteit Maastricht kreeg het geld eind vorig jaar terug, bevestigt de universiteit aan universiteitsblad Observant en NU.nl. Dit was nog niet eerder bekendgemaakt. De universiteit zei in juli 2022 wel dat de cryptovaluta was gevonden, maar kreeg deze toen niet direct. Het Openbaar Ministerie wilde eerst 'grondig, juridisch toetsen' dat er niet nog cryptovaluta tussen zat van andere slachtoffers.

De cryptovaluta werd in februari 2020 gevonden en had destijds een waarde van zo'n 40.000 euro. Dit was niet de volledige hoeveelheid: de universiteit had in totaal voor zo'n 200.000 euro aan cryptovaluta betaald. Inmiddels is de waarde van die 40.000 euro echter gestegen naar 561.976 euro. Dat bedrag is vorig jaar overgeschreven naar de universiteit.

De ransomwareaanval vond plaats in de kerstvakantie van 2019. Dagenlang waren 'bijna alle Windows-systemen' en e-maildiensten slecht tot niet bereikbaar. De aanvallers gebruikten de Clop-ransomware. De universiteit betaalde het losgeld na enkele dagen om de systemen weer te kunnen gebruiken. De Limburgse politie kwam er in 2020 achter dat de cryptovaluta in handen was van een Oekraïense witwasser. De cryptovaluta werd hierbij in beslag genomen.

Hoewel de universiteit nu meer heeft gekregen dan zij aan losgeld heeft betaald, spreekt de universiteit niet van winst. Zo zou de totale schade 'tientallen keren' hoger liggen, bijvoorbeeld door aangescherpte digitale beveiliging. Het ontvangen geld gaat niet daarvoor gebruikt worden; in plaats daarvan wil de universiteit het geld gebruiken voor een nieuw fonds voor studenten en wetenschappers in nood.