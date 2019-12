Universiteit Maastricht heeft contact met ransomware-aanvallers en doet aangifte

De Universiteit Maastricht, die eerder deze week werd getroffen door de Clop-ransomware, heeft contact met de aanvallers. Of er wordt overwogen om losgeld te betalen is niet bekend. De universiteit heeft donderdag aangifte gedaan.

Woordvoerder Fons Elbersen van de UM zegt tegen de NOS en 1Limburg dat de universiteit in gesprek is geweest met de aanvallers. Welk bedrag er wordt gevraagd is niet bekend en de woordvoerder zegt ook niet of er overwogen wordt om te betalen. De woordvoerder bevestigt dat de UM donderdag aangifte heeft gedaan bij de politie.

Afgelopen dinsdag werd de Universiteit Maastricht getroffen door de Clop-ransomware. Daardoor werken verschillende websites, het mailsysteem en het studentenportaal niet meer. De omvang van de schade is nog niet volledig bekend. Zo weet de universiteit nog niet zeker of de wetenschappelijke data is getroffen.

Een team van 'minimaal tien ict'ers' van de UM en buitenaf werkt aan een oplossing. Volgens de woordvoerder is er een 'schil om het netwerk gelegd, zodat niemand er meer in kan'. De universiteit zou na de kerstvakantie op 6 januari weer open moeten gaan, maar er is geen garantie dat dit lukt.