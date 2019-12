MediaTek brengt begin volgend jaar 5g-soc uit voor midrange smartphones

MediaTek presenteert begin volgend jaar de Dimensity 800-soc. Dat wordt een goedkopere variant van de eerder aangekondigde Dimensity 1000. Net als het topmodel krijgt de nieuwe soc een geïntegreerd 5g-modem, vermoedelijk alleen voor lage frequenties.

MediaTek heeft de komst van de Dimensity 800 kort genoemd, meldt het Chinese IT Home. De chipfabrikant zou de nieuwe soc begin volgend jaar op de CES willen presenteren en in het eerste kwartaal van het jaar moeten er apparaten uitkomen waar de soc in zit.

Details over de Dimensity 800 heeft MediaTek nog niet bekendgemaakt. Wel zegt de fabrikant dat er een 5g-modem in zit. De Dimensity 1000 die een maand geleden werd aangekondigd heeft ook een geïntegreerd 5g-modem. Die modem kan niet overweg met mmWave-frequenties en het is aannemelijk dat hetzelfde geldt voor de goedkopere soc.

Oppo kondigde eerder deze week de Reno3 aan met daarin de Dimensity 1000L. In hoeverre die soc afwijkt van de Dimsenity 1000 is ook nog niet bekend. Die soc heeft vier A77-cores op 2,6GHz en vier A55-cores op 2GHz. De gpu is een Mali G77 en de chip wordt op 7nm gemaakt.