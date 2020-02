Op 5nm gemaakte Qualcomm X60-modem kan mmWave met sub-6GHz combineren

Qualcomm heeft zijn Snapdragon X60-modem aangekondigd. De 5g-modem wordt op 5nm gemaakt en ondersteunt carrier aggregation van mmWave-frequenties en frequenties lager dan 6GHz. Ook biedt de modem carrier aggregation op sub-6GHz.

Met carrier aggregation kan de modem met verschillende frequenties tegelijk communiceren, wat meer bandbreedte oplevert. Deze techniek wordt al jaren in lte-modems gebruikt om 4g-snelheden op te hogen. Qualcomms Snapdragon X60 is de eerste 5g-modem waarbij het mogelijk is om mmWave-frequenties met sub-6Ghz-freuquenties te stapelen.

Volgens Qualcomm is de maximale downloadsnelheid 7,5Gbit/s en bedraagt de upload maximaal 3Gbit/s. Als er alleen sub-6GHz-frequenties worden gebruikt, is de downloadsnelheid beperkt tot 5Gbit/s. De uploadsnelheid specificeert Qualcomm niet. De X60-modem biedt ook ondersteuning voor carrier aggregation op alleen sub-6GHz-frequenties.

Op papier biedt de X60-modem snelheden die vergelijkbaar zijn met die van zijn voorganger. De fabrikant noemt echter de theoretisch maximaal haalbare snelheden. Met de nieuwe ondersteuning voor carrier aggregation op 5g zal de X60 in de praktijk gemiddeld hogere snelheden mogelijk maken dan de X55. Net als de X55-modem ondersteunt de X60 ook 4g-, 3g- en 2g-netwerken. Op welke snelheden is nog niet bekend.

Qualcomm komt ook met een nieuwe mmWave-antennemodule. Deze QTM535 is kleiner dan zijn voorganger, zodat hij in kleinere of dunnere smartphones past. Afmetingen heeft Qualcomm echter nog niet gegeven. Volgens de fabrikant zijn ook de prestaties beter. De antenne ondersteunt frequenties op 26, 28 en 39GHz. Volgens AnandTech raadt Qualcomm fabrikanten aan om minimaal drie van de antennes per apparaat te gebruiken.

Smartphones met de nieuwe X60-modem laten vermoedelijk nog een tijd op zich wachten. TSMC heeft zijn 5nm-procedé wel in gang gezet, maar dat is nog niet gereed voor massaproductie. Ook Samsung is in staat op 5nm-chips te maken, maar is minder ver dan TSMC. Misschien komt de X60 pas volgend jaar terecht in consumentenapparaten. Qualcomm heeft ook nog niet alle details over de modem onthuld. De chipfabrikant heeft in december zijn jaarlijkse Tech Summit, waarop hij diep ingaat op zijn chips.

De Snapdragon X60 is Qualcomms derde 5g-modem. Het is de opvolger van de X55, die een jaar geleden werd aangekondigd en dit jaar in veel smartphones zal verschijnen. Android-fabrikanten combineren de X55 in telefoons met de Snapdragon 865. Apple gaat de X55 dit jaar in iPhones gebruiken en stopt de X60 in modellen die in 2021 uitkomen.