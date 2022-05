Samsung claimt twee apparaten te voorzien van 4,3Gbit/s-internet via 5g

Samsung claimt dat het met zijn kastje voor 5g twee apparaten tegelijk heeft voorzien van een verbinding met een downlink van 4,3Gbit/s. Dat gebeurde via 5g op mmWave-frequenties. Het is volgens de fabrikant voor het eerst dat zoiets kan.

Samsung voorzag beide apparaten van een downlink van 4,3Gbit/s in een testopstelling in een lab. Onder gecontroleerde omstandigheden zijn altijd veel hogere snelheden mogelijk dan later in de praktijk mogelijk zullen blijken.

De fabrikant maakte gebruik van zijn vorig jaar aangekondigde 5G New Radio Access Unit, een zendmastje dat is gemaakt voor mmWave-5g. De Access Unit is bijvoorbeeld voor bevestiging aan lantaarnpalen. Door de hoge bandbreedte in de hoge frequentiebanden van mmWave-5g zijn veel hogere snelheden mogelijk dan op de lagere frequenties.

In sommige landen hebben providers al plekken met 5g op mmWave-frequenties. Dat zijn onder meer Samsung-thuisland Zuid-Korea en de Verenigde Staten, waar Samsung voor zijn netwerkapparatuur een potentieel grote afzetmarkt heeft; Huawei mag daar geen netwerkapparatuur leveren. Samsung is een kleine speler op dit gebied; naast Huawei zijn Ericsson en Nokia grote spelers op die markt.