Sony voorziet Xperia 1-opvolger van 3,5mm-jack en verbeterde camera's

Sony kondigt de Xperia 1 II aan, een opvolger van het topmodel van vorig jaar. Het nieuwe toestel heeft weer een 21:9-oledscherm met een 4k-resolutie. De 3,5mm-jack keert terug en Sony verbetert de camera's met onder andere een grotere sensor.

Sony hanteert bij zijn Xperia-smartphones voortaan dezelfde naamgeving als bij camera's. Dat wil zeggen dat er series zijn met een getal; het versienummer wordt daar achter weergegeven met Romeinse cijfers. De opvolger van de Xperia 1 is dan ook de Xperia 1 II.

Net als de Xperia 1 van vorig jaar heeft de tweede versie een 6,5"-oledscherm van 15,2×6,5cm met een 21:9-verhouding zonder inkeping of gat. De frontcamera is verwerkt in een rand boven het scherm. Het scherm heeft een maximale resolutie van 3840x1644 pixels. De verversingssnelheid is 60Hz, maar Sony zegt softwarematige motion blur reduction toegevoegd te hebben.

Het toestel heeft opnieuw drie 12-megapixelcamera's aan de achterkant, maar de primaire camera heeft nu een grotere 43mm2-sensor. Bij de voorganger was dat een 24mm2-sensor. De telecamera heeft meer optische zoom: 70mm in fullframe-equivalent. Dat komt neer op 3x optische zoom ten opzichte van de primaire camera. Sony heeft ook een vierde camerasensor toegevoegd: een time-of-flightsensor om diepte te meten.

Volgens Sony schiet het toestel in burstmodus twintig beelden per seconde met behoud van autofocus en automatische belichting. Zestig keer per seconde worden de focus en belichting gemeten. De fotografeersnelheid is verdubbeld ten opzichte van de voorganger en Sony claimt ook dat de autofocus beter is en er is ondersteuning voor oogautofocus bij mensen en dieren.

Sony's smartphoneteam werkt nu nauw samen met het team dat camera's maakt. De Xperia 1 II krijgt een pro-modus waarin de camera-interface er hetzelfde uitziet als bij Alpha-camera's van het merk. Ook is er een Cinema Pro-modus voor filmmakers. Alle drie de camera's schieten 4k-hdr-video's in 21:9-verhouding met 24, 25, 30 of 60fps.

De Xperia XZ1 was Sony's laatste topmodel met 3,5mm-jack. In de Xperia 1 II keert de audioaansluiting terug. In de behuizing zitten een Snapdragon 865-soc en een X55-modem voor 5g. De toestellen die in Europa verkocht worden, krijgen geen mmwave-antennes, dus is alleen 5g op sub-6GHz-netwerken mogelijk. De telefoon heeft een 4000mAh-accu, 8GB ram en 256GB flashopslag. De vingerafdrukscanner is geïntegreerd in de aan-uitknop op de zijkant van de behuizing.

Sony Xperia 10 II

Tegelijk met het nieuwe topmodel presenteert Sony een opvolger van de Xperia 10. Net als zijn voorganger heeft de Xperia 10 II een 6"-scherm met 21:9-verhouding en een resolutie van 2560x1080 pixels, maar dit keer gaat het om een oledpaneel; de voorganger had een lcd.

Sony stopt een Snapdragon 665-soc in de Xperia 10 II. Dat is een octacore met vier krachtige en vier zuinige cores die Qualcomm vorig jaar uitbracht. De behuizing is aan de voor- en achterkant voorzien van Gorilla Glass 6 en de accu heeft een capaciteit van 3600mAh, flink meer dan de voorganger. Ook heeft het nieuwe model meer ram en flashopslag: 4GB en 128GB.

De Xperia 10 II heeft drie camera's aan de achterkant, een meer dan bij de voorganger. Het gaat om camera's met brandpuntsafstanden van 16, 24 en 52mm. De primaire camera heeft een 12-megapixelsensor en de andere twee hebben een 8-megapixelsensor.

Het midrangemodel heeft net als de duurdere versie een 3,5mm-aansluiting en is nu ook voorzien van een stof- en waterdichte behuizing met ip65/68-certificatie. De vingerafdrukscanner is eveneens in de zijkant van de behuizing verwerkt in de aan-uitknop.

Sony brengt de Xperia 1 II en 10 II in het tweede kwartaal van dit jaar uit. Het topmodel krijgt een adviesprijs van 1199 euro en de goedkopere uitvoering heeft een adviesprijs van 369 euro. Vorige week kondigde Sony al de Xperia L4 aan: een budgetmodel van 199 euro.