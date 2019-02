Sony Xperia 1-smartphone met 4k-oledscherm kost 949 euro

Sony presenteert op het Mobile World Congress een nieuw topmodel in zijn Xperia-serie. De Xperia 1 heeft een 6,5"-oledscherm met een 21:9-verhouding en een 4k-resolutie. Aan de achterkant zitten drie camera's. Het toestel komt in de lente uit voor 949 euro.

Het scherm van de Xperia 1 heeft geen inkeping en de beeldverhouding van 21:9 is opvallend breed. Sony schermt met het feit dat die verhouding hetzelfde is als die van bioscoopfilms. De telefoon heeft ook een Cinema Pro-functie om 4k-video te maken met dezelfde verhouding. Verder voorziet Sony het toestel van een Multi-Window-app, die het mogelijk moet maken om apps op de helft van het scherm te gebruiken.

Aan de achterkant van de Xperia 1 zitten drie 12-megapixelcamera's, met lenzen die overeenkomen met 16mm, 26mm en 52mm op een fullframecamera. De camera's hebben oogautofocus, wat betekent dat ze scherpstellen op de ogen bij het maken van een portret. De opnamesnelheid is maximaal 10 beelden per seconde en de primaire camera heeft een f/1.6-lens.

Sony geeft het toestel de Snapdragon 855-soc van Qualcomm en een 3330mAh-accu. De voor- en achterkant van de behuizing zijn afgewerkt met Gorilla Glass 6. De Xperia 1 komt in de lente uit en krijgt een adviesprijs van 949 euro.

Samen met de Xperia 1 presenteert Sony de Xperia 10 en 10 Plus. Dat zijn de opvolgers van de XA-modellen van vorig jaar. Net als het topmodel hebben ze 21:9-schermen, maar het gaat om lcd's met een lagere resolutie van 2560x1080 pixels. De Xperia 10 heeft een 6"-scherm, de 10 Plus is een 6,5"-variant. Aan de achterkant van beide toestellen zit een dubbele camera.

In de Xperia 10 zit een Snapdragon 630-soc en in het 10 Plus-model zit de Snapdragon 636. De accu's hebben respectievelijk een capaciteit van 2870mAh en 3000mAh. Beide toestellen draaien Android 9.0 en zijn per direct te koop voor adviesprijsn van 349 en 429 euro.

Tot slot presenteert Sony de Xperia L3, een budgetmodel dat nog op Android 8 draait. Dit toestel heeft een 5,7"-scherm met een 18:9-verhouding en draait op een Helio P22-soc van MediaTek. In de L3 zit een 3300mAh-accu en aan de achterkant zit een 13-megapixelcamera. Er is nog een tweede 2-megapixelcamera aanwezig, die gebruikt wordt voor een diepte-effect. Sony geeft de Xperia L3 een adviesprijs van 199 euro.