Sony kondigt evenement aan vermoedelijk voor aankondiging XZ4-smartphone

Sony heeft een evenement aangekondigd waar de fabrikant vermoedelijk zijn nieuwe XZ4-smartphones gaat presenteren. Het evenement vindt plaats bij de opening van telecombeurs Mobile World Congress in Barcelona.

De uitnodiging lijkt een toestel te tonen vanaf de zijkant, maar er is aan de afbeelding in de uitnodiging verder weinig af te leiden. Sony houdt elk jaar een evenement bij de opening van telecombeurs Mobile World Congress, vaak op de eigen stand. Afgelopen jaar kondigde de fabrikant daar de XZ2 en XZ2 Compact aan.

Vermoedelijk presenteert Sony daar zijn XZ4-telefoons. Er verschenen al renders van de XZ4 en XZ4 Compact. Ondanks die renders concludeerden veel techsites afgelopen dagen dat Sony zou stoppen met Compact-telefoons nadat een Sony Mobile-topman in een interview met Digital Trends zei dat 'er altijd ruimte is voor meerdere formaten, maar mensen willen meer schermoppervlak voor hun content nu'. Die conclusie lijkt voorbarig: het citaat dat er ruimte is voor meerdere formaten lijkt erop te duiden dat Sony de Compact-serie juist doorzet. Bovendien had de fabrikant vermoedelijk expliciet willen zeggen dat de serie ophoudt te bestaan, omdat er relatief veel liefhebbers zijn van de kleine Sony-smartphones.