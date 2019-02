Renders tonen compacte midrange-smartphone Sony met afwijkend ontwerp

Er zijn renders verschenen van een nieuwe, relatief compacte smartphone van Sony. De telefoon zou een 21:9-scherm hebben zonder rand aan de onderkant, maar met een grote rand aan de bovenkant.

Vrijwel alle smartphones van de afgelopen jaren hebben of een gelijke rand aan boven- en onderkant of de rand aan de onderkant is dikker. Het artikel van WinFuture, dat de renders online zette, zegt niet waarom Sony daarvoor heeft gekozen. Vermoedelijk moet het dunner maken van de rand aan de onderkant de bovenkant van het scherm bereikbaarder maken bij gebruik met één hand.

Het scherm zou een diagonaal hebben van 5,9" en een resolutie van 2560x1080 pixels. Daarmee komt de beeldverhouding uit op 21:9, dezelfde beeldverhouding als films. Veel smartphones hebben beeldverhoudingen tussen 18:9 en 19,5:9. Sony's aankomende XZ4 zou ook beschikken over een 21:9-scherm, iets dat Sony als CinemaScope zou willen aanduiden.

De telefoon op de renders heeft een scherm dat bij benadering even breed is als dat van Sony's Compact-smartphones van afgelopen jaren, namelijk rond 5,8cm. Die hadden schermen met diagonalen van 4,6" en 5". Door de lengte en de rand aan de bovenkant is deze telefoon vermoedelijk langer dan de Compact-modellen: hij komt uit rond 152x66mm, waar de XZ2 Compact 135x66mm is.

De specs van het nieuwe toestel, dat WinFuture als XA3 aanduidt, zijn niet high-end: hij zou een Qualcomm Snapdragon 660-soc hebben, met 4GB aan werkgeheugen en 64GB aan opslag. Die soc is vooral voor midrange-smartphones. De behuizing zou van plastic zijn. Het toestel heeft volgens de renders een usb-c-poort, 3,5mm-jack en vingerafdrukscanner aan de zijkant. Sony zou de telefoon mogelijk over iets meer dan twee weken presenteren op telecombeurs Mobile World Congress in Barcelona. Daar houdt Sony op maandag 25 februari een presentatie.