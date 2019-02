Apple haalt Do Not Track uit Safari om fingerprinting tegen te gaan

Apple haalt de functie Do Not Track uit Safari. De optie moest aan websites duidelijk maken dat gebruikers niet op internet gevolgd willen worden, maar veel bedrijven negeren het vrijwillige signaal. Daarmee is de functie niet effectief gebleken.

Apple is bang dat websitemakers de optie kunnen gebruiken voor fingerprinting, waarmee ze internetgebruikers herkennen ten gunste van tracking, staat in de changelog van Safari 12.1 voor macOS 10.14.4 en iOS 12.2. De optie zit in Safari sinds 2011, maar veel bedrijven negeren het signaal dat gebruikers zich niet willen laten volgen en volgen ze toch. Dat mag ook.

Apple richt zich al langer op andere maatregelen om tracking in de browser tegen te gaan. Zo geeft het zaken als geïnstalleerde lettertypen niet meer door en waarschuwt Safari tegen tracking met een Facebook Like-knop. Safari 12.1 gaat daarnaast toegang tot sensordata beperken. Apple is, in tegenstelling tot Chrome-maker Google, voor inkomsten niet afhankelijk van advertenties.