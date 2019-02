LG G8 ThinQ-smartphone krijgt dieptesensor aan de voorkant

De LG G8 ThinQ krijgt een time-of-flight-sensor aan de voorkant, waar de smartphone nauwkeurige dieptebeelden mee kan maken. De sensor kan gebruikt worden om de telefoon te ontgrendelen met gezichtsherkenning.

Zowel LG als Infineon, de fabrikant van de sensor, kondigen de komst van de G8 ThinQ met time-of-flight-sensor aan. LG gaat een Infineon Real3-sensor gebruiken. Onder die naam levert Infineon meerdere sensoren, maar het gaat vermoedelijk om de kleine variant die op de MWC-beurs in 2018 al werd gedemonstreerd. In een demonstratiefilmpje liet Infineon toen zien dat de sensor klein genoeg is om in de voorkant van een telefoon te stoppen.

Een time-of-flight-sensor werkt met een infraroodlaser om de afstand tot objecten te berekenen. De sensor stuurt een infraroodpatroon uit en vangt het teruggekaatste licht op en aan de hand daarvan wordt een dieptekaart gemaakt.

Time-of-flight-sensoren worden al langer gebruikt in smartphones, maar zitten vooralsnog aan de achterkant. Bijvoorbeeld de Honor View 20 en de Oppo RX 17 Pro hebben zo'n sensor. Lenovo was in 2016 de eerste die zo'n chip toevoegde, in de Phab 2 Pro, een telefoon die op augmented reality was gericht in samenwerking met Googles Project Tango.

De sensor kan voor meer toepassingen dan gezichtsontgrendeling worden gebruikt, zoals het kunstmatig onscherp maken van de achtergrond bij selfies. Of LG dat ook zal doen met de sensor in de G8 ThinQ is nog niet duidelijk. De fabrikant spreekt in de aankondiging wel over een selfiecamera die diepte kan meten. Op het Mobile World Congress eind deze maand wordt de smartphone gepresenteerd.