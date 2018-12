Gerucht: LG brengt vouwbare smartphone in de zomer uit

LG brengt zijn vouwbare smartphone mogelijk deze zomer uit. Dat claimt het Zuid-Koreaanse ETNews op basis van eigen bronnen. De smartphonemaker zou volgende week of die week erna al zijn eerste smartphone van het nieuwe jaar willen laten zien.

De eerste smartphone zou de naam Q9 meekrijgen, meldt ETNews. Die zou beschikken over een Qualcomm Snapdragon 660-soc, gekoppeld aan een werkgeheugen van 4GB. Het scherm heeft volgens de site een diagonaal van 6,1", maar verder is er weinig bekend over de details van de telefoon. Het meest logische moment voor de presentatie is voorafgaand aan elektronicabeurs CES of op die beurs. CES begint over anderhalve week in Las Vegas.

Vervolgens komt LG in maart met de G8, de opvolger van de G7 ThinQ. Die krijgt een scherm met een inkeping in de vorm van een waterdruppel, meldt ETNews. Hij krijgt bovendien een dieptesensor, net als andere smartphones in 2019. Het is onbekend welke toepassingen LG daarvoor heeft bedacht. De G8 staat los van LG's eerste 5g-telefoon, die een andere naam krijgt. Die komt in het voorjaar uit.

In de zomer volgt het eerste vouwbare model van LG. De specs en functies daarvan weet ETNews niet. De vier telefoons zouden de belangrijkste modellen van de fabrikant tot aan volgend najaar zijn. ETNews heeft vaak juiste informatie gepubliceerd over Zuid-Koreaanse techbedrijven, al heeft de site er ook wel eens naast gezeten. LG heeft niet gereageerd op het artikel.