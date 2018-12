Blizzard test chatmoderatiesoftware bij Twitch-streams Overwatch Contenders

Blizzard gaat nieuwe chatmoderatiesoftware testen op het Twitch-kanaal van de semi-professionele e-sportsdivisie van de Overwatch League. Daardoor moeten toeschouwers hun Battle.net-account aan hun Twitch-account koppelen om deel te kunnen nemen aan de chat.

Blizzard meldt dat de test voor het eerst wordt uitgevoerd tijdens de kwartfinales van het derde seizoen van Overwatch Contenders. Deze duren van 28 december tot en met 12 januari. Na afloop evalueert het Path to Pro-team, waar de e-sportsdivisie onder valt, de effectiviteit van de software.

De uitgever verklaart dat het 'een nieuwe manier wil uittesten om het Path to Pro-ecosysteem te verbeteren' en dat het 'een positieve kijkervaring wil creŰren'. Toeschouwers die proberen deel te nemen aan de chat zonder de accountintegratie, krijgen een automatisch bericht dat hen verzoekt om de Twitch- en Battle.net-accounts alsnog aan elkaar te linken.

Variety claimt dat de moderatiesoftware kan dienen als een maatregel om spam en het plaatsen van beledigende leuzen in de Twitch-chat tegen te gaan. Daarnaast is Blizzard begonnen met een hardere aanpak van overtredende e-sporters. Vorige week publiceerde de uitgever een openbare lijst van Overwatch League-spelers met meerdere overtredingen op hun naam. De betrokken spelers hebben geen contract bij Blizzard, maar kunnen een boete krijgen of geweerd worden van toernooien.