Renders tonen Android One-telefoon Motorola met gat in het scherm

Er zijn renders verschenen van de opvolger van de Motorola One en dat wordt de eerste smartphone van Lenovo met een gat in het scherm. Eerder presenteerden Samsung, Huawei en Huaweis dochtermerk Honor al telefoons met een gat in het display.

De site 91Mobiles publiceert de renders van OnLeaks en noemt de telefoon P40, maar het toestel op de renders toont een Android One-logo. Lenovo bracht afgelopen jaar de Motorola One uit naast de P30, al zijn het twee varianten op hetzelfde ontwerp. Deze renders lijken de opvolger van de Motorola One te laten zien. Lenovo kondigde die smartphone enkele maanden geleden aan.

Het toestel is volgens de site 160,1x71,2x8,7mm groot en dat is langer dan de huidige Motorola One, die 150mm lang is. Het gaat om een 6,2"-scherm met onbekende resolutie en beeldverhouding. Er zit een vingerafdrukscanner op de achterkant, met een Motorola-logo erop. Het toestel heeft een usb-c-poort en 3,5mm-jack.

De Android-smartphone heeft volgens de site een 48-megapixelcamera aan de achterkant, net als onder meer de onlangs gepresenteerde Huawei Nova 4. Die heeft net als deze Moto-smartphone een gat in het scherm. Samsung presenteerde enkele weken geleden met de A8s de eerste telefoon met gat in het scherm.

Het gat in het display is een doorontwikkeling van het freeform-concept dat ook de inkeping in het scherm mogelijk maakt. De truc om schermen in elke vorm mogelijk te maken, bestaat eruit de gate drivers in verticale strepen achter het scherm te verstoppen. De transistors die nodig zijn voor de werking van het circuit, zitten vervolgens bij elke subpixel. Daardoor is elke vorm mogelijk; de aansturing gebeurt immers niet vanuit de bezel van het scherm, maar van onder de pixels. Het is nog onbekend wanneer Lenovo de opvolger van de Motorola One zou willen presenteren.