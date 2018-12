NEC wil Deens it-bedrijf KMD kopen voor meer dan een miljard euro

Het Japanse NEC is van plan om het Deense it-bedrijf KMD te kopen. NEC heeft daar acht miljard Deense kronen voor over, omgerekend momenteel ongeveer 1,07 miljard euro. KMD verleent it-diensten aan vooral overheden in Denemarken en andere Scandinavische landen.

NEC wil met de overname meer kennis in huis halen over it-beveiliging en overheden. Het verwacht daar komende drie jaar in te kunnen groeien. KMD verleent diensten aan veel lokale overheden in Denemarken en in mindere mate Zweden en Noorwegen. Daarbij gaat het ook om vitale infrastructuur. KMD is nu in handen van een Amerikaanse investeerder.

KMD zegt dat het met zijn 3200 medewerkers onafhankelijk zal opereren als dochterbedrijf van NEC. Voor klanten van het bedrijf verandert er vermoedelijk niet veel, in elk geval niet op korte termijn. Beide bedrijven zijn akkoord met de overname, maar de transactie is nog niet rond. De bedrijven wachten op toestemming, waardoor de daadwerkelijke overname vermoedelijk over een paar maanden zal plaatsvinden.