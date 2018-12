Onderzoekers verlengen levensduur nimh-accu door zuurstof toe te voegen

Zweedse onderzoekers van de Universiteit van Stockholm hebben een methode ontwikkeld die het mogelijk maakt om de levensduur van nikkel-metaalhydride-accu's aanzienlijk te verlengen. Dit lukt door zuurstof toe te voegen.

De wetenschappers melden dat ze het verouderingsproces van de NiMH-accu's kunnen tegengaan door zuurstof toe te voegen. Bij dit verouderingsproces droogt de accu uit doordat de metaallegering corrodeert, waarbij het op water gebaseerde elektrolyt wordt 'geconsumeerd'. Daarnaast tast de corrosie de interne balans tussen de elektroden aan. De toevoeging van zuurstof blijkt de balans tussen de elektroden te herstellen en elektrolyt als het ware te vervangen.

Volgens de onderzoekers is dit proces van het toevoegen van zuurstof eenvoudig toe te passen in een bestaande NiMH-accuconstructie van het Zweedse bedrijf Nilar, dat al jarenlang NiMH-accu's produceert. De voor het onderzoek gebruikte accuconstructie van dit bedrijf heeft cellen die allemaal hetzelfde volume hebben, wat de toepassing van de zuurstofmethode vereenvoudigt. De wetenschappers stellen dat het met de juiste balans van zuurstof en waterstof mogelijk is om de levensduur van alle bestaande reguliere accutypes te overtreffen.

NiMH-accu's hebben als kenmerk dat ze vochtige elektrolyten gebruiken, die veilig en niet schadelijk voor het milieu zijn. In deze accu's is het waterstof gebonden aan de metaallegering. NiMH-accu's komen voort uit NiH2-accu's; deze nikkel-waterstofaccu's hebben een relatief lange levensduur, waardoor ze bijvoorbeeld in ruimtesondes en in de Hubble-telescoop zijn ingezet. Het nadeel van deze nikkel-waterstofaccu's is echter dat het benodigde waterstof in speciale gastanks moet worden opgeslagen, wat niet praktisch is voor toepassingen in kleinere technologie. NiMH-accu's zijn veel compacter, omdat het waterstof in de metaallegering zit verwerkt, waarbij de waterstofdichtheid vergelijkbaar is met die van vloeibaar waterstof. In vergelijking met NiH2-accu's beperkt dit echter wel de levensduur en dat probleem wordt nu bestreden door zuurstof toe te voegen.

Volgens de onderzoekers kunnen de accu's door hun vondst een groot aantal extra laadcycli doorlopen, zonder dat er capaciteit verloren gaat. Als ze eenmaal versleten zijn zou de nieuwe methode het ook mogelijk maken om de accu's eenvoudig te herstellen, zodat ze niet hoeven te worden omgesmolten voor recycling. De vondst zou niet alleen van betekenis kunnen zijn voor de energiesector, als opslag voor zonne- en windenergie, maar ook voor de auto-industrie. Toyota maakt bijvoorbeeld in zijn hybride Prius-auto's gebruik van NiMH-accu's. Het onderzoek is gepubliceerd onder de titel Development of metal hydride surface structures for high power NiMH batteries.