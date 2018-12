Sony begint massaproductie dieptesensors voor smartphones

Sony begint volgend jaar met de massaproductie van dieptesensors voor smartphones. Die kunnen smartphonefabrikanten inzetten voor bijvoorbeeld gebarenbesturing in een game of augmented reality, om zo virtueel kleren te kunnen passen.

De massaproductie start aan het einde van de zomer, schrijft Bloomberg Quint op basis van een interview met Sony. De Japanse elektronicagigant heeft diverse grote klanten voor de dieptesensors, maar weigert te zeggen welke dat zijn. Een daarvan is vermoedelijk Apple. In elk geval Huawei gebruikt de sensors komend jaar op smartphones, zo schrijft de site.

Afgelopen jaren verschenen al diverse smartphones met dieptesensors aan de voorkant, zoals de Apple iPhone X, Xiaomi Mi 8, Pocophone F1 en Huawei Mate 20 Pro. Die projecteren punten met infraroodlicht om diepte in te schatten. Een time-of-flightsensor zoals Sony die gaat produceren zit ook in de Asus Zenfone AR van vorig jaar en de Oppo RX17 Pro van dit jaar.

De Sony-sensor kan op grotere afstand diepte inschatten dan de 3d-gezichtscanners van iPhones en Mate 20 Pro. Enkele toepassingen zijn gebarenbesturing in games en augmented reality; zo maken de sensors het mogelijk om 3d-avatars te maken door hoofden te scannen, virtueel kleding te passen en objecten op het beeld achter bijvoorbeeld een tafelpoot langs te laten gaan.

Het is afwachten hoeveel mensen zitten te wachten op dieptesensors in smartphone. Sony zegt dat het belangrijkste is om mensen enthousiast te maken voor de technologie. De Japanse fabrikant is begonnen met het verspreiden van een gesloten sdk, waarmee ontwikkelaars toepassingen kunnen maken.