Sony toont infraroodcamera voor ontgrendelen Xperia-smartphone met 3d-beeld

Sony's Belgische dochterbedrijf SoftKinetic heeft op een beurs in de Chinese stad Shanghai een Xperia-smartphone getoond met een infraroodcamera voor ontgrendeling door middel van gezichtsherkenning. Mogelijk wil de Japanse fabrikant de technologie gaan gebruiken als alternatief voor vingerafdrukscanners op telefoons.

Sony's Belgische dochterbedrijf SoftKinetic liet een demonstratie zien van een Xperia-smartphone die met een time-of-flight-sensor voor het in beeld brengen van het gezicht van de gebruiker in 3d. SoftKinetic noemt het systeem Depth Sense en het werkt met een infraroodcamera aan de voorkant van het toestel.

Die maakt naast een regulier 2d-beeld van de gebruiker ook near infrared-beelden en een afbeelding met diepte op basis van time-of-flight. Daarbij stuurt een laser infraroodsignaal uit die de camera oppikt. Aan de hand van de tijd die het licht erover doet om terug te komen, bepaalt de software hoe ver een onderdeel van het gezicht verwijderd is.

De technologie zou vingerafdrukscanners mogelijk kunnen vervangen als methode van biometrische ontgrendeling op smartphones. Met de komst van vrijwel randloze schermen is er weinig ruimte voor vingerafdrukscanners in ontwerpen van smartphones. Behalve voor authenticatie is de technologie volgens het Japanse bedrijf ook bruikbaar voor het in kaart brengen van omgevingen voor augmented reality.

Eerdere prototypes van het Japanse bedrijf beschikten over een infraroodcamera met een resolutie van 320x240 pixels en 10 micron grote pixels op een 1/4"-sensor. Volgens geruchten gaat Apple een soortgelijke technologie gebruiken op zijn aankomende iPhone 8.