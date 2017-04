Door Arnoud Wokke, maandag 17 april 2017 06:00, 2 reacties • Feedback

Het is altijd een populair gespreksonderwerp, in elk geval op feestjes waar Tweakers-redacteurs komen: is er nog veel vooruitgang in nieuwe smartphones? Natuurlijk, bezels worden kleiner, schermen worden groter, processors worden sneller en camera's maken betere foto's, maar dat is de vooruitgang die we elk jaar zijn gaan verwachten.

Een van de grootste doorbraken van de afgelopen jaren is die van de vingerafdrukscanner. Ze bestonden uiteraard al lang, maar de scanners van weleer waren een stuk minder handig dan die van nu. De capacitieve vingerafdrukscanner, beginnend bij die van de iPhone 5s uit 2013, werkt door de vinger er simpelweg op te leggen. De vingerafdrukscanner treffen we inmiddels op vrijwel alle smartphones aan. Van de vijf goedkopere smartphones uit onze budgetround-up in februari hebben er vier een vingerafdrukscanner. Een telefoon uitbrengen zonder ontgrendeling met de vingertop lijkt gekkigheid anno 2017.

De scanner heeft twee grote voordelen. Het eerste is dat het makkelijker is voor gebruikers om telefoons te ontgrendelen. Niet langer hoef je op een knop te drukken en vervolgens over het scherm te vegen, maar het indrukken van een enkele knop of de vinger leggen op de scanner is voldoende. Dat is sneller en eenvoudiger. Bovendien maakt het beveiliging van de smartphone aantrekkelijker en makkelijker, met als gevolg dat meer mensen dan ooit de gevoelige gegevens op hun mobiel hebben voorzien van beveiliging. En hoewel er trucs zijn om vingerafdrukscanners te foppen, is de biometrische authenticatie een stuk veiliger dan een code, die vaak makkelijk te raden of af te lezen is.

Iedereen wint dus. De vingerafdrukscanner komt standaard op elke telefoon en we zijn allemaal blij en veilig, toch? Nee, want er is een grote kans dat in elk geval dure smartphones in de komende jaren zullen afstappen van een vingerafdrukscanner en anders krijgt hij in elk geval bij veel merken een nieuwe plek.