Door Chris Broesder, vrijdag 10 februari 2017 06:00, 6 reacties • Feedback

Beste koop: Wileyfox Swift 2 Goud Wileyfox heeft het tweede jaar op rij de beste budgetsmartphone weten te maken. Wat echt boven het gepeupel uitsteekt, zijn de stevige metalen behuizing met vingerafdrukscanner en usb‑c‑aansluiting, de vlotte werking van het toestel en de prettige software. Helaas moeten we even afwachten of die software zo fijn blijft, omdat Wileyfox gedwongen is het over een andere boeg te gooien in de komende tijd. Al met al is dit een stevige all-rounder met uitschieters naar boven. Prijs bij publicatie: € 185,-

De round-up van budget-Androids die we vorig jaar schreven, is zo goed gelezen dat we wel met een vervolg moesten komen. Naast de praktische vraag welk toestel je moet kopen, bleken de onderlinge verschillen op zichzelf al groter dan wat we meestal tegenkomen bij vergelijkingen van high-end smartphones. Zo viel onze mond open van de verschillen in cameraprestaties, hoewel de telefoons vergelijkbaar geprijsd waren.

Kortom, reden genoeg om weer een vergelijkende test te doen en alle benchmarks in ons protocol los te laten op budgetsmartphones die op papier weleens een goede koop kunnen zijn. We hebben de interessantste toestellen getest die we konden vinden tussen de 170 en de 190 euro. De uitzondering is de Chinese Meizu M5, die 155 euro kost met 2GB werkgeheugen en 16GB opslag, en 198 euro met 3GB werkgeheugen en 32GB opslag. Daarbij kun je dus zelf kiezen of je iets onder of iets boven het door ons vastgestelde budget wil gaan.

Het allerleukste aan een test als deze is misschien nog wel dat je kunt zien welke kenmerken en voormalige vernieuwingen van de high-end klasse inmiddels doorgesijpeld zijn naar de budgetklasse. We verklappen alvast dat de vingerafdrukscanner opeens een veel geziene gast is en dat metaal en glas ook geen vreemden meer zijn. Wat dat betreft is de budgetklasse er in een jaar zeker op vooruitgegaan.