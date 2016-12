Door Chris Broesder, vrijdag 23 december 2016 12:00, 24 reacties • Feedback

De Mate-serie van Huawei kenmerkt zich door een goede accuduur en enorme schermen. Dat laatste vindt lang niet iedereen fijn, dus de toestellen bedienen een specifiek deel van de markt. De belangrijkste smartphone in deze categorie had dit jaar de Note 7 van Samsung moeten zijn. Helaas hadden veel accu's in dat toestel last van spontane ontbrandingsverschijnselen, waardoor de mensen bij Huawei wellicht gniffelend in hun handen wreven. Er is namelijk maar een beperkt aantal alternatieven voor wie een enorme telefoon prefereert.

Het aantal concurrenten met een grote accucapaciteit en -duur is in de loop der tijd wel toegenomen. Zo bleek de Moto Z Play onlangs een absurd goede accuduur te hebben en hebben toestellen als de vriendelijk geprijsde Lenovo P2 en de grote HP Elite x3 bijvoorbeeld ook een flinke accucapaciteit.

De Mate 9 is echter meer dan zijn enorme scherm en accu. Ook de soc ziet er op papier uit als een kunststukje. Waar de grafische prestaties van Kirin-chips vaak wat tegenvielen, heeft Huawei naar eigen zeggen de meeste winst geboekt. Of dat ook echt zo is en natuurlijk hoe goed de Mate 9 zich gedraagt als dagelijkse smartphone, lees je in deze review.