Qualcomm maakt vingerafdrukscanner die achter oledscherm geplaatst kan worden

Qualcomm heeft vingerafdrukscanners aangekondigd die onder een oledscherm, glas of metaal geplaatst kunnen worden. De variant voor onder oledschermen komt volgens het bedrijf vanaf de zomer van 2018 terecht in high-end smartphones.

Qualcomm heeft verschillende versies van de vingerafdrukscanners gepresenteerd, die allemaal gebruikmaken van ultrasone techniek. Het bedrijf werkt daar al sinds 2015 aan onder de noemer Sense ID en heeft al scanners uitgebracht die werken achter glas. Nu komen er ook versies die achter het scherm geplaatst kunnen worden.

De meest geavanceerde vingerafdrukscanner kan achter een oledscherm van maximaal 1,2mm dik geplaatst worden. Het werkt niet in combinatie met lcd's. In oktober voorziet Qualcomm fabrikanten van de eerste samples. Volgens de fabrikant komen de eerste smartphones met een vingerafdrukscanner onder het oledscherm in de zomer van 2018 op de markt. Het zou gaan om de duurste high-end toestellen.

Een tweede vingerafdrukscanner is geschikt om achter aluminium of glas geplaatst te worden. Deze zou geschikt zijn voor iets goedkopere high-end toestellen, waarbij de vingerafdrukscanner aan de achterkant zit. Deze kan met de techniek dus achter het glas of aluminium van de behuizing worden geplaatst. Het glas mag maximaal 0,8mm dik zijn, voor aluminium is dat 0,65mm. Dat is een verbetering ten opzichte van eerdere vingerafdrukscanners die werkten achter aluminium van maximaal 0,4mm dik.

Ook goedkope smartphones krijgen volgens Qualcomm ultrasone vingerafdrukscanners. Het zou dan gaan om scanners achter de glasplaat aan de voorkant van een telefoon. Deze sensors voor achter glas en aluminium worden in juli naar fabrikanten gestuurd en smartphones met de hardware zouden begin 2018 uit moeten komen.

De nieuwe vingerafdrukscanners zijn compatibel met de Snapdragon 660 en 630, die Qualcomm in mei aankondigde. Daarnaast zijn ze ontworpen om te kunnen werken met toekomstige socs in de Snapdragon 800-, 600-, 400- en 200-series, zegt Qualcomm. Met de huidige Snapdragon 835 lijkt de nieuwe techniek dus niet te werken. De scanners zouden ook te combineren zijn met socs van andere processormakers, maar niet bekend is met welke.

Volgens Qualcomm kunnen de ultrasone vingerafdrukscanners ook de hartslag van gebruikers meten en bovendien zouden de scanners onder water werken. De capacitieve vingerafdrukscanners die momenteel in smartphones worden gebruikt, werken slecht als zij in aanraking komen met water. Omdat er geen gat meer gemaakt hoeft te worden voor de scanner, zouden smartphones bovendien makkelijker waterdicht gemaakt kunnen worden.

Ook andere toeleveranciers werken aan vingerafdrukscanners die onder glas en schermen geplaatst kunnen worden, waaronder Synaptics en CrucialTec. Vorig jaar bracht Xiaomi de Mi 5s uit met een ultrasone vingerafdrukscanner van Qualcomm. Die zat niet achter het scherm, maar onder de glasplaat die de voorkant bedekt.