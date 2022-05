Qualcomm: nieuwe vingerafdrukscanner in scherm is sneller en groter

Qualcomm heeft de tweede generatie van zijn 3D Sonic Sensor aangekondigd. De ultrasone vingerafdrukscanner voor in schermen is 50 procent sneller met een 77 procent groter oppervlak, aldus de fabrikant.

De tweede generatie van de 3D Sonic Sensor komt beschikbaar met een oppervlak van 8x8mm waar gebruikers hun vinger op kunnen leggen om te scannen. Dat is een 77 procent groter oppervlak dan de eerste generatie van de sensor, die Qualcomm in 2017 aankondigde en die een oppervlak van 4x9mm had.

Het grotere sensoroppervlak stelt de scanner in staat 1,7 keer meer biometrische data vast te leggen. Dat zou de scanner 50 procent sneller doen, luidt de claim. Volgens Qualcomm verschijnt 3D Sonic Sensor Gen 2 begin 2021 in smartphones. Het eerste toestel zou de Galaxy S21 kunnen zijn, die Samsung naar verwachting 14 januari gaat aankondigen. De 3D Sonic Sensor Gen 1 verscheen in de Samsung Galaxy S10, Note10, S20 en Note20 van Samsung.

Overigens kondigde Qualcomm eind 2019 al de 3D Sonic Max aan, met een nog veel groter oppervlak van 20x30mm. Deze sensor is voor zover bekend nog niet in smartphones verschenen maar dat moet later dit jaar alsnog gebeuren, belooft de maker.