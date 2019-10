Ultrasone scanner Galaxy S10 accepteert elke vinger met bepaalde screenprotector

De ultrasone vingerafdrukscanner van de Samsung Galaxy S10-serie smartphones accepteert elke vinger bij het gebruik van een bepaalde screenprotector. Samsung belooft een fix voor het beveiligingsprobleem.

Het is onbekend wanneer de fix uitkomt, meldt de BBC. Het probleem kwam naar voren toen een Britse vrouw merkte dat met andere vingers en, naar later bleek, ook door andere mensen toegang tot de telefoon werd verkregen. Ook een andere Galaxy S10, van een zus, bleek na het aanbrengen van de case elke vinger te accepteren.

Het gaat om een '360-gradensiliconencase' die haar man voor 2,70 pond op eBay had aangeschaft. Dat moet er ongeveer een als deze zijn. Samsung heeft het probleem intern onderzocht. Het is onbekend of de fabrikant het heeft kunnen reproduceren. De meeste screenprotectors zijn gemaakt van gehard glas en niet van siliconenmateriaal. Het lijkt erop dat de initiële registratie van de vinger na het aanbrengen van de case heeft plaatsgevonden, waardoor de scanner de case misschien voor een vinger heeft aangezien.

De Galaxy S10-telefoons zijn de eerste modellen met een ultrasone vingerafdrukscanner. In tegenstelling tot andere scanners achter het scherm, die werken met licht, zendt deze scanner ultrasone signalen uit. De scanner vangt die op om een 3d-beeld te maken van de vingertop. De Galaxy S10 kwam dit voorjaar uit. Samsung heeft sinds de release gezegd dat bepaalde screenprotectors de werking van de scanner kunnen verhinderen. Tweakers publiceerde in maart een review van de Galaxy S10.