Specificaties en officiële renders van Galaxy Note 10 verschijnen online

De officiële persrenders van de Galaxy Note 10 zijn online verschenen. Ook staan de gedetailleerde specificaties van het toestel online. Het gaat alleen om details over de reguliere variant van de Note 10. Over de Note 10+ is geen nieuwe informatie bekend.

Telecomjournalist Roland Quandt van WinFuture heeft de afbeeldingen en specificaties online gezet. Hij zegt op Twitter dat de specificaties afkomstig zijn van 'de meest betrouwbare' bron. Quandt publiceert geregeld renders en specificaties van telefoons die nog niet officieel zijn aangekondigd. Het is zeer aannemelijk dat de informatie over de Galaxy Note 10 juist is.

De Galaxy Note 10 krijgt volgens de uitgelekte specificaties een 6,3"-scherm met een resolutie van 2280x1080 pixels. Dat is opvallend omdat dit lager is dan de resolutie van de Galaxy S10-modellen en de Note 9. Het gaat om een amoledscherm met hdr10+-ondersteuning en een beschermlaag van Gorilla Glass 6. In het toestel zit een Exynos 9825-soc, een octacore waarvan de snelste cores op 2,7GHz zijn geklokt. Het werkgeheugen bestaat uit 8GB en er is 256GB-flashopslag aanwezig. De reguliere Note 10 heeft geen plek voor een micro-sd-geheugenkaart, de Note 10+ zou wel zo'n slot krijgen. Wel passen er twee nanosimkaarten in de Note 10.

Aan de achterkant zitten drie camera's met verschillende lenzen. De reguliere camera heeft een 12-megapixelsensor en een diafragma dat op f/1.5 en f/2.4 ingesteld kan worden. Ook is er een telelens met dezelfde resolutie en een f/2.1-lens. De 'zoomfactor' is 2x ten opzichte van de primaire camera. De derde camera is een 16-megapixelsensor met ultragroothoeklens en diafragma van f/2.2. Aan de voorkant zit een 10-megapixelcamera. De Note 10 kan filmen in 4k-resolutie met 60fps en met de frontcamera in diezelfde resolutie, maar dan met 30fps. De camera's kunnen video vastleggen met hdr10+-ondersteuning.

Samsung zet Android Pie op het toestel met daarover Samsung One UI. Het toestel wordt geleverd met de S-Pen, die 4096 drukniveaus heeft en waterbestendig is met een ip68-rating. Het toestel heeft een vingerafdrukscanner achter het scherm. Op de renders is niet te zien of het toestel een 3,5mm-aansluiting heeft, maar die aansluiting staat niet genoemd in de specificaties. Bij eerdere renders op basis van cad-bestanden ontbrak de audio-aansluiting.

De behuizing heeft afmetingen van 151x71,8x7,9mm en het toestel weegt 167 gram. Dat is een stuk minder dan de Note 9 die 201 gram weegt. De Note 10 heeft echter ook een lagere accucapaciteit van 3500mAh. Snelladen gaat met 25W en draadloos laden met maximaal 12W.

Vanaf 23 augustus zou de Galaxy Note 10 te koop zijn. Samsung presenteert de Note 10 waarschijnlijk op 7 augustus; de Zuid-Koreaanse fabrikant houdt dan een evenement. Samen met met de Galaxy Note 10 waar nu de details van zijn uitgelekt, wordt ook de Note 10+ verwacht. Die grotere versie heeft meer sensoren aan de achterkant, waarschijnlijk een hogere schermresolutie en meer geheugen.