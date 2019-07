Samsung kondigt evenement aan voor presentatie vermoedelijke Galaxy Note 10

Elektronicamaker Samsung heeft een evenement aangekondigd voor de vermoedelijke presentatie van zijn Galaxy Note 10-serie van telefoons op 7 augustus. De uitnodiging spreekt specifiek over meerdere apparaten.

De uitnodiging. Klik voor de bewegende gif

De uitnodiging, die Samsung op de eigen site heeft gezet, toont een zwarte stylus die een enkele cameralens tekent. De Galaxy Note-lijn is sinds 2011 de enige smartphoneserie van Samsung met een ingebouwde stylus, waardoor de aanwezigheid van het pennetje een aanwijzing is dat het gaat om de presentatie van Galaxy Note-toestellen.

De uitnodiging is bovendien voor 7 augustus, rond de tijd van het jaar dat Samsung afgelopen jaren ook zijn Note-toestellen voor het eerst heeft getoond. De presentatie vindt plaats in New York, zo laat de fabrikant weten. Er zal een livestream zijn voor wie interesse heeft in de aankondiging.

Samsung spreekt in de uitnodiging van meerdere apparaten. Er gaan al maanden geruchten over meerdere varianten van de Note 10; een kleinere, reguliere versie en een grotere Pro- of Plus-variant. Samsung maakt al een paar jaar van zijn Galaxy S ook kleinere versies en een grotere Plus. De telefoons zouden geen Bixby-knop of 3,5mm-jack hebben, het scherm dienst laten doen als speaker en een enkel gat gecentreerd bovenin het scherm hebben voor de frontcamera. Bij de S10-serie zit dat gat bovenin rechts.