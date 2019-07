'Productie Note 10 loopt vertraging op door handelsoorlog Zuid-Korea en Japan'

De productie van de Samsung Galaxy Note 10 zou enige vertraging hebben opgelopen door de handelsoorlog tussen Zuid-Korea en Japan. Ondanks de problemen, die het gevolg zijn van Japanse sancties, gaat de onthulling van Samsungs vlaggenschip gewoon door op 7 augustus.

Volgens The Korea Herald heeft de handelsoorlog tussen beide landen Samsung genoodzaakt om de productie van de Exynos 9825-soc, het hart van de Galaxy Note 10, deze maand met tien procent terug te schroeven. Samsung zou te lijden hebben onder de sancties die Japan aan Zuid-Korea heeft opgelegd; die hebben onder meer betrekking op de export van chemische producten die door smartphonefabrikanten worden gebruikt voor de productie van chips en beeldschermen, zoals gefluoreerd polyimide, waterstoffluoride en fotoresist.

Samsung geeft bij monde van een woordvoerder toe dat de productie tijdelijk is teruggeschroefd, maar wil zelf niet bevestigen dat dit te maken heeft met de Japanse handelssancties. De woordvoerder laat verder weten dat de 'ontbrekende tien procent volgende maand wordt ingehaald'.

Overigens is de Zuid-Koreaanse techgigant voor de nieuwe Note 10 niet volledig afhankelijk van de Exynos 9825-soc. Er komt ook een versie die wordt aangedreven door een Qualcomm Snapdragon 855, maar die uitvoering verschijnt slechts in een beperkt aantal landen, waaronder de VS. Veel andere markten, inclusief Europa, krijgen de Note 10 met Exynos-krachtbron.

De voorstelling van de Galaxy Note 10 is nog steeds gepland voor 7 augustus, op een Unpacked-event in New York. Verwacht wordt dat de toestellen op of rond 23 augustus in de winkel liggen, al heeft Samsung nog geen officiële verschijningsdatum meegedeeld.