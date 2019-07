Uitvinder van Compatible Time-Sharing System is overleden

De Amerikaanse computerwetenschapper Fernando 'Corby' Corbató is op 93-jarige leeftijd overleden. Hij werkte bij het MIT aan het Compatible Time-Sharing System en legde daarmee de basis voor veel huidige OS-functies, waaronder die op het gebied van privacy.

Corbató was medeauteur van het in 1961 verschenen document An experimental time-sharing system. Hij werkte toen als onderzoeksassistent bij het Computation Center van het Massachusetts Institute of Technology en demonstreerde daar het Compatible Time-Sharing System, oftewel CTSS. Dit systeem kan resources inzetten voor diverse processen en taken, zodat verschillende gebruikers met een computer kunnen werken. Dat was een groot verschil met hoe computers tot dan toe werden gebruikt, waarbij gebruikers ponsbanden gaven aan operators, die vervolgens het programma draaide. CTSS bouwde voort op het idee van mulitprogramming, waarbij het ene programma alvast draait op het moment dat het andere moet wachten op een uitkomst.

MIT's team onder leiding van Corbató gebruikte bij de demonstratie een IBM 7090 waarmee drie Flexowriter-teleprinters met elk twee tape-eenheden waren verbonden. Het systeem betekende een doorbraak in efficiëntie voor de invoer en maakte dat Corbató in zijn paper schreef: "Zodra een gebruiker gewend is aan de directe respons van de computer, duren vertragingen van zelfs een fractie van een minuut tergend lang." Volgens hem was dat een indicatie dat programmeurs het systeem graag zouden gebruiken als het algemeen beschikbaar zou zijn.

Bij de ontwikkeling van CTSS zag Corbató zich al geconfronteerd met de gevolgen van het gebruik van het systeem door verschillende gebruikers. Bij het ontwerp werken gebruikers onafhankelijk van elkaar, maar de pionier zag in dat het efficiënt kan zijn als diverse consoles met een enkel programma communiceren. Dit is te zien als een visie op aan ene kant de opkomst van onafhankelijke, beschermde accounts en aan de andere kant een vorm van cloudcomputing met samenwerken aan documenten.

Met die visie werkte Corbató na CTSS aan Multics. Dat in PL/I geschreven besturingssysteem had als eerste een hiërarchisch bestandssysteem en een vorm van beveiligingsbeheer dankzij access control lists voor bestanden. Onder andere Ken Thompson en Dennis Ritchie programmeerden voor Multics en gebruikten hun kennis om een eigen, compacter systeem te ontwikkelen, waarvan de naam verband houdt met Multics: Unix.