Uitvinder pixel overlijdt op 91-jarige leeftijd

De uitvinder van de pixel en maker van de eerste digitale scanner is op 91-jarige leeftijd overleden. De Amerikaan Russell Kirsch maakte een scanner om in 1957 een foto van zijn toen drie maanden oude zoontje te digitaliseren.

De scanner die Kirsch en zijn collega's ontwierpen, was een scanner met een ronddraaiende trommel met lichtsensoren die reflecties van een analoge foto kon waarnemen. Na een eerste scan was er een zwart-wit foto, maar door meerdere scans achter elkaar te doen was het mogelijk om een foto met grijswaarden in te scannen. Dat gebeurde op SEAC, of Standards Eastern Automatic Computer, een computer van de eerste generatie die programma's kon bewaren op eigen geheugen.

Het team legde ook de basis voor de eerste algoritmes om afbeeldingen te verwerken in een computer. De eerste ingescande foto toonde Kirschs zoontje van drie maanden op een resolutie van 179x179 pixels, op een grootte van 5x5cm.

Kirsch zei later dat de keuze voor vierkante pixels de meest voor de hand liggende optie was, maar zeker niet de enige of beste keuze. In een artikel in Wired tien jaar geleden stelde hij techniek voor om pixels niet langer vierkant te houden, maar de inhoud af te laten hangen van het beeld eromheen om zo scherpere beelden met lagere resolutie te krijgen.

Kirsch was ook betrokken bij het vroegste onderzoek naar kunstmatige intelligentie in computers in de jaren zestig van de vorige eeuw. Hij overleed deze week aan de gevolgen van Alzheimer, meldt Oregon Live.